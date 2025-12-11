به گزارش خبرنگار مهر، آئین عبادیسیاسی نمازجمعه این هفته خرمآباد با حضور نمازگزاران و با امامت حجتالاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد، در مصلای الغدیر برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام هادی گراوند، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان لرستان، سخنران پیش از خطبهها است.
اجرای قرآنی، سرود و برنامههای فرهنگی
در این مراسم، حسین قنبری بهعنوان قاری و مؤذن به قرائت قرآن و اذان خواهد پرداخت و حسین احمدی نیز اجرای مولودیخوانی را بر عهده دارد.
همچنین، به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س)، گروه سرود نوجوانان اجرای ویژهای خواهند داشت و رضا اکبری بهعنوان مکبر نوجوان برنامه را همراهی میکند.
برپایی میز خدمت و برنامههای خانوادهمحور
در حاشیه این مراسم، میز خدمت شرکت آب منطقهای لرستان برای پاسخگویی به مطالبات مردمی مستقر خواهد بود.
همچنین مهد آدینه با برگزاری ایستگاه نقاشی ویژه کودکان، برنامههای خانوادهمحور نمازجمعه را تکمیل میکند.
این برنامهها در مصلی الغدیر برگزار میشود و گلبانگ اذان ظهر ساعت ۱۲:۱۰ طنینانداز خواهد شد.
