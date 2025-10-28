پورسان: تصادف سه خودرو در بلوار نماز رشت؛ ۶ نفر مصدوم شدند

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد امروز سه شنبه حادثه‌ای رانندگی در بلوار نماز رشت، ابتدای کوچه استاد معین، شش نفر را راهی بیمارستان کرد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام موضوع به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گیلان، سه تیم عملیاتی از پایگاه‌های شهری رشت به محل اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان گفت: در این حادثه سه خودروی سواری شامل دو پراید و یک خودروی MVM با یکدیگر برخورد کردند که بر اثر شدت تصادف، شش نفر از سرنشینان خودروها دچار مصدومیت شدند.

وی افزود: نیروهای امدادی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در محل، هر شش مصدوم را جهت ادامه روند درمان به بیمارستان پورسینا منتقل کردند.

سخنگوی اورژانس گیلان با بیان اینکه علت دقیق این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از رانندگی در حالت خواب‌آلودگی در ساعات پایانی شب، از مهم‌ترین نکات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی است.