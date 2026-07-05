برخورد مرگبار پراید با تیر برق در رودسر؛ ۲ نفر جان باختند

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۱ و ۱۴ دقیقه امروز یکشنبه طی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، حادثه برخورد یک خودروی سواری پراید با تیر برق در منطقه شیرمحله رودسر گزارش شد که بلافاصله تیم‌های عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه متأسفانه این حادثه تلفات جانی در پی داشت، افزود: در این سانحه راننده که مردی ۷۰ ساله بود، به دلیل شدت جراحات وارده در صحنه حادثه جان باخت.

پورسان اصافه کرد: همچنین یک سرنشین ۱۹ ساله این خودرو نیز که با حال وخیم به بیمارستان منتقل شده بود، علی‌رغم تلاش کادر درمانی، بر اثر شدت مصدومیت‌های وارده جان خود را از دست داد.