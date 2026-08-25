به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی صبح سه شنبه در آیین آغاز برنامههای هفته دولت با گرامیداشت این هفته و تقدیر از تلاشهای مجموعه دستگاههای اجرایی استان، اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای بازخوانی اقدامات و خدمات انجامشده در طول یک سال گذشته و قدردانی از همه کسانی است که بیشائبه برای خلق خدمات و رفع مشکلات مردم تلاش کردهاند.
وی با بیان اینکه دولت نماد خدمت، مجلس نماد مردمسالاری و قانونگذاری، قوه قضائیه نماد عدالت و نیروهای مسلح نماد اقتدار ملی کشور هستند، افزود: این مجموعهها در کنار یکدیگر و در چارچوب یکپارچگی حاکمیت میتوانند سرعت خدمتگزاری به مردم را افزایش دهند.
مسئولان شأنی جز خدمتگزاری به مردم ندارند
استاندار هرمزگان با اشاره به تأکیدات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب بر خدمت به مردم، تصریح کرد: شأن مسئولان چیزی جز خدمتگزاری نیست و اگر کسی شأنی خارج از خدمتگزاری برای خود قائل باشد، از مسیر درست فاصله گرفته است.
آشوری تازیانی ادامه داد: گفتمان خدمت، گفتمان اصیل انقلاب اسلامی است و باید در مسیر خدمترسانی به مردم، عملکرد خود را مستمر ارزیابی و نقاط ضعف و کاستیها را برطرف کنیم.
وی هفته دولت را هفته حاکمیت دانست و گفت: در این هفته همه بخشهای حاکمیت باید در کنار یکدیگر قرار گرفته و با تعامل منطقی و به دور از هیاهو و جنجالهای غیرمتعارف، برای تحقق حقوق مردم تلاش کنند.
تداوم خدمترسانی در کنار پشتیبانی از جنگ
استاندار هرمزگان با اشاره به شرایط کشور در سال جاری اظهار کرد: امسال در معرض یک جنگ فرسایشی، نابرابر و ظالمانه قرار گرفتیم و در چنین شرایطی باید همه امکانات برای اداره و پشتیبانی از جنگ بسیج شود.
آشوری تازیانی افزود: در عین حال، برنامههای توسعهای و خدمترسانی به مردم متوقف نشد و مجموعه دستگاههای اجرایی در کنار انجام وظایف خود، استمرار اجرای طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری را نیز دنبال کردند.
وی گفت: در هفته دولت امسال ۷۶۷ طرح در حوزههای عمرانی و سرمایهگذاری افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود که مجموع اعتبار این طرحها به ۹۲ هزار میلیارد تومان میرسد و امیدواریم اجرای آنها گامی در مسیر رشد و توسعه هرمزگان باشد.
وحدت یک راهبرد برای تقویت اقتدار ملی است
استاندار هرمزگان در ادامه با تبریک هفته وحدت، تأکید کرد: وحدت یک راهبرد است، نه یک تاکتیک برای گردهم آوردن اقوام، مذاهب و ادیان مختلف.
آشوری تازیانی خاطرنشان کرد: با وحدت ملی در عرصههای مختلف میتوان پشتوانهای برای سرعت بخشیدن به حرکت کشور ایجاد کرد و همانگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودهاند، برای رسیدن به قله باید منسجم باشیم و اتحاد و انسجام خود را حفظ کنیم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد همه مسئولان و مردم با پایبندی به آرمانهای امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب و تأکیدات رهبر معظم انقلاب، مسیر خدمتگزاری، توسعه و وحدت ملی را با قوت ادامه دهند.
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