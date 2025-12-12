برگزاری آئین پایانی نخستین جایزه جهانی امام خمینی (ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره «جایزه جهانی امام خمینی (ره)» روز چهارشنبه، ۲۶ آذرماه، طی مراسمی در سالن اجلاس سران میزبان مهمانان و فرهیختگان خواهد بود.

این مراسم که از ساعت ۱۷ تا ۲۰ برگزار می‌شود، با همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با هدف معرفی و تقدیر از آثار و شخصیت‌های تأثیرگذار در عرصه‌های ملی و بین‌المللی برپا می‌گردد.

بر اساس اطلاعیه دبیرخانه این جایزه، «جایزه جهانی امام خمینی (ره)» به عنوان برجسته‌ترین جایزه انقلاب اسلامی در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شده است.

علاقه‌مندان برای حضور در این رویداد بین‌المللی می‌توانند از طریق لینک ثبت‌نام اعلام شده اقدام نمایند.

https://formafzar.com/form/us2tz