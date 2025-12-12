  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

برگزاری آئین پایانی نخستین جایزه جهانی امام خمینی (ره)

برگزاری آئین پایانی نخستین جایزه جهانی امام خمینی (ره)

آئین پایانی نخستین جایزه جهانی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره «جایزه جهانی امام خمینی (ره)» روز چهارشنبه، ۲۶ آذرماه، طی مراسمی در سالن اجلاس سران میزبان مهمانان و فرهیختگان خواهد بود.

این مراسم که از ساعت ۱۷ تا ۲۰ برگزار می‌شود، با همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با هدف معرفی و تقدیر از آثار و شخصیت‌های تأثیرگذار در عرصه‌های ملی و بین‌المللی برپا می‌گردد.

بر اساس اطلاعیه دبیرخانه این جایزه، «جایزه جهانی امام خمینی (ره)» به عنوان برجسته‌ترین جایزه انقلاب اسلامی در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شده است.

علاقه‌مندان برای حضور در این رویداد بین‌المللی می‌توانند از طریق لینک ثبت‌نام اعلام شده اقدام نمایند.

https://formafzar.com/form/us2tz

کد خبر 6686344
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها