غضنفری پور: ۸ نفر پاییز امسال بر اثر گازگرفتگی جان باختند

بهزاد غضنفری پور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش حوادث ناشی از گازگرفتگی در فصل سرد سال، نسبت به خطرات استفاده نادرست از وسایل گرمایشی هشدار داد.
غضنفریپور با بیان اینکه بیشترین موارد فوت ناشی از گازگرفتگی در شهرهای سنندج، قروه و کامیاران ثبت شده است، اظهار کرد: در مهرماه امسال یک نفر در سنندج جان باخت و در آبانماه نیز دو نفر در قروه و یک نفر در کامیاران بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن فوت کردند.
وی افزود: در آذرماه نیز سه نفر در شهر سنندج و یک نفر در قروه قربانی این حادثه شدند که مجموع جانباختگان پاییز امسال را به هشت نفر رسانده است، این در حالی است که پاییز سال گذشته، هفت نفر در استان بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست داده بودند.
خفگی؛ نتیجه کمبود اکسیژن نه فقط گاز سمی
مدیرکل پزشکی قانونی کردستان با تشریح سازوکار خفگی در فضاهای بسته گفت: تصور عمومی بر این است که خفگی تنها در اثر استنشاق گازهای سمی مانند مونوکسیدکربن رخ میدهد، در حالی که در بسیاری از موارد، کاهش شدید اکسیژن در محیط علت اصلی مرگ افراد است.
وی توضیح داد: روشن بودن شعله گاز یا هر وسیلهای که با سوخت فسیلی کار میکند، در محیطهای فاقد تهویه مناسب باعث مصرف اکسیژن میشود و اگر جریان هوا برقرار نباشد، فرد به تدریج دچار کمبود اکسیژن و در نهایت خفگی خواهد شد.
بخاری، چادر مسافرتی و پارکینگ؛ نقاط پرخطر
غضنفریپور با اشاره به برخی رفتارهای پرخطر در فصل سرما افزود: در روزهای سرد سال، برخی خانوادهها برای جلوگیری از اتلاف انرژی، درها و پنجرهها را کاملاً میبندند و همزمان از وسایل گرمایشی یا اجاق گاز استفاده میکنند که این موضوع خطر خفگی را به شدت افزایش میدهد.
وی ادامه داد: همین شرایط در چادرهای مسافرتی نیز مشاهده میشود؛ جایی که افراد با بستن کامل چادر و روشن کردن شعله گاز، خود را در معرض کمبود اکسیژن قرار میدهند.
مدیرکل پزشکی قانونی کردستان یکی دیگر از عوامل خطر را روشن گذاشتن خودرو در پارکینگهای بسته دانست و گفت: دود خروجی خودرو حاوی گاز مونوکسیدکربن است؛ گازی بیبو و بیرنگ که در مدت کوتاهی وارد جریان خون شده و میتواند منجر به مسمومیت شدید و مرگ شود.
