رستمی: دمای هوا در استان ایلام کاهشی است

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی نقشههای پیشیابی، تداوم ناپایداریهای جوی تا اوایل هفته آینده در سطح استان پیشبینی میشود.
وی بیان کرد؛ در این مدت وقوع رگبار باران، رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید و موقتی محتمل است.
وی ادامه داد: هرچند پتانسیل بارشی گسترده و بالا نیست، اما امکان تقویت نقطهای بارشها وجود دارد.
رستمی عنوان کرد: مطابق هشدارهای سطح زرد سادهشده، توجه به خطراتی از جمله آبگرفتگی معابر، لغزندگی جادهها، اختلال در تردد و خطر اصابت صاعقه بهویژه در ارتفاعات ضروری است.
وی گفت؛ از امشب نیز دمای شبانه روند کاهشی خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی استان افزود: از ابتدای فعالیت سامانه بارشی تا صبح امروز، بیشترین بارش در شهرستان آبدانان با ۱۸۷.۶ میلیمتر ثبت شده است.
وی ادامه داد: کمترین بارش در شهرستان مهران با ۳۷.۶ میلیمتر گزارش شد.
وی اضافه کرد: در فرودگاه ایلام ۱۴۶.۶ میلیمتر و در مرکز شهر ایلام ۱۲۴.۳ میلیمتر بارش اندازهگیری شده است.
