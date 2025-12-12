به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جابر عزیزی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرستان بیله سوار ضمن توصیه به رعایت تقوای الهی، بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری در روز مادر را «پردهبرداری از ماهیت واقعی جنگ همهجانبه و وجودی دشمن علیه ملت ایران» توصیف کردند. ایشان یادآور شدند دشمن در گذشته از ایران ضعیفتر راضی بود، اما امروز حتی ایران در وضعیت فعلی را نیز تحمل نمیکند و با فشارهای نظامی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی، بهویژه جنگ رسانهای و تبلیغاتی، در صدد تخریب افکار و باورهای جامعه است.
وی گفت: دشمن با اجرای پروژه مهم «آشوب ذهنی»، تلاش میکند ساختارها و کارکردهای نظام اسلامی، هویت انقلاب، معارف تشیع و ایمان مردم را هدف قرار دهد تا با تضعیف قدرت ملی و مردمی کشور، فرآیند استحاله و اضمحلال بنیان اصلی نظام یعنی مردم و ارزشهای انقلاب را رقم زده و زمینه تسلط خود بر ایران را فراهم سازد.
امام جمعه شهرستان بیلهسوار با اشاره به دوراندیشی و راهبری بینظیر فرماندهی معظم کل قوا، «آرایش متناظر کشور در برابر آرایش دشمن» را تنها راه مقابله با این جنگ وسیع تبلیغاتی و رسانهای دانست. وی همچنین پایبندی به ارزشهای انقلاب، تقویت تابآوری، الگوی تدبیر شناختی و عمل به جهاد تبیین را مهمترین راهبردهای مقابله با جنگ همهجانبه دشمن دانست.
وی خاطرنشان کرد: هرچند نارساییها و کمبودهایی در کشور وجود دارد، اما دشمن از همین مشکلات بهعنوان ابزار اصلی برای ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه بهره میگیرد. وی ابراز امیدواری کرد: با همت و همراهی مردم ایران عزیز، این مرحله نیز پشت سر گذاشته خواهد شد و آینده کشور و نظام، با وجود تمام فشارهای دشمن، شکوفاتر خواهد بود.
حجتالاسلام عزیزی تمامی مسئولان و کارگزاران را مکلف به اتخاذ آرایش جنگی رسانهای دانست و گفت: اتخاذ رویکرد هجومی و تهاجمی همراه با جهاد تبیین در سه سطح عمومی، مسئولان و نخبگان، وظیفهای همگانی است.
خطیب جمعه بیله سوار از تلاشهای دولت، وزیر امور خارجه و استاندار اردبیل در مسیر احیای مزیتهای مرزی و تقویت ظرفیت همکاری با کشورهای همسایه، بهویژه جمهوری آذربایجان، قدردانی کرد.
امامجمعه شهرستان بیلهسوار با اشاره به آغاز روند انتخابات شوراهای شهر و روستا، از هیأتهای نظارت خواست در بررسی و احراز صلاحیتها نهایت دقت و حساسیت را بهکار گیرند تا افراد شایسته، انقلابی و در تراز نظام وارد عرصه رقابت شوند و به انتخاب اصلح کمک کنند.
وی در ادامه با گرامیداشت هفته وحدت حوزه و دانشگاه، «تلفیق علم و معنویت» را راهبرد بنیادین قرآن و اسلام دانست و نبود معنویت را خطری بزرگ برای جامعه و زمینهساز انحراف و طغیان برشمرد.
