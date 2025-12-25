  1. استانها
وزیر راه و شهرسازی وارد اردبیل شد

اردبیل- وزیر راه و شهرسازی، بمنظور بازدید از مرحله پایانی پروژه راه‌آهن اردبیل وارد استان اردبیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی صبح پنج شنبه، به همراه جمعی از معاونان خود جهت بازدید از راه آهن اردبیل وارد استان اردبیل شد

بازدید از آزمون نظام مهندسی، بررسی میدانی اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرک شهید سلیمانی و بازدید از مراحل نهایی عملیات ریل‌گذاری راه‌آهن اردبیل - میانه، از جمله برنامه‌های سفر وزیر راه و شهرسازی است.

پروژه راه آهن اردبیل- میانه بیش از ۲۰ سال است آغاز شده اما تاکنون به سرانجام نرسیده و تلاش بر این است تا این پروژه هرچه سریع‌تر تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

