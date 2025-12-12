به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسین شفیعی دارابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر اهمیت شناخت صحیح امام خمینی (ره)، گرامیداشت روز مادر و روز زن و پیگیری دقیق مسائل استان مازندران، از مسئولان و مردم خواست همواره در مسیر خدمت صادقانه و پایبندی به ارزش‌های دینی حرکت کنند.

وی با اشاره به میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و سالروز امام خمینی (ره) گفت: همزمان با میلاد ام‌الائمه زهرای مرضیه و سالروز امام راحل، شخصیت امام خمینی (ره) مانند مادرش حضرت زهرا (س) مظلوم ماند و شناخته نشد.

وی افزود: تلاش و اندیشه امام، سبک زندگی ایشان، تولی و تبری، زیست و استکبارستیزی ایشان نباید فراموش شود. ولادت امام خمینی (ره) در شهر خمین در سال ۱۳۲۰ قمری در ایران اسلامی رخ داد و با ولادت حضرت زهرا (س) در مکه متفاوت است، اما نقاط اشتراک فراوانی میان این فرزند و آن مادر وجود دارد و امام مانند مادرش عبد خدا بود، نه عبد مقام و نه عبد ریاست، همواره خدا را حاضر بر خود می‌دانست و در محضر خدا زندگی می‌کرد.

حجت‌الاسلام شفیعی افزود: دختر امام نقل کرده است که در شب‌ها و روزهای پایانی عمر، امام خانواده را جمع کرد و فرمود عالم محضر خداست و مواظب باشید در محضر خدا معصیت نکنید. امام خمینی (ره) عبد مقام و عبد کس نبود، بلکه بنده خدا بود و به نماز عشق داشت. حتی در اتاق عمل یا هواپیما، نماز اول وقت خود را ترک نمی‌کرد و رعایت نظم در عبادت برای او اهمیت داشت. در پاریس زمانی که خبرنگاران برای مصاحبه آمده بودند، امام فرمود مصاحبه تعطیل، زیرا نماز اول وقت نباید به تأخیر بیفتد.

امام جمعه موقت ساری ادامه داد: مراکز علمی و دانشگاهی نباید اندیشه امام خمینی (ره) را محدود کنند و نسل جدید باید به درستی این اندیشه را بشناسد. روز ۱۶ آذر روز دانشجو نیز باید به شکل درست و غیر حزبی گرامی داشته شود و به معامله گروهی و سیاسی با آن پرداخته نشود.

مشکلات مردم نباید نادیده گرفته شود

وی به مسائل استان مازندران اشاره و تأکید کرد: چند ماه قبل در خطبه‌های نماز جمعه به وضعیت عمرانی شهر اشاره شد و شکوه شد که نیاز به توجه دارد، پل سرایی جویبار اکنون در حال تکمیل است و به زودی افتتاح خواهد شد. از همه دست‌اندرکاران شامل کارگران، مهندسان، پیمانکاران، مسئولان عمرانی و شهرداری تقدیر و تشکر می‌کنیم، اما انتظارات فراوان است و مشکلات مردم نباید نادیده گرفته شود.

وی افزود: مسئولان باید مشکلات استان را شناسایی و پیگیری کنند، از جمله نیاز آبی استان که ۵۵۰ میلیون متر مکعب برآورد شده و کمبود ۱۰۰ میلیون متر مکعبی وجود دارد. اگر مسئولان احساس می‌کنند توان انجام کاری را ندارند، نباید مسئولیت را بپذیرند و اجازه دهند دیگران کار را انجام دهند، زیرا مسئولان موفق و متعهد فراوان هستند و نباید تلاش‌ها زیر سوال برود.

حجت‌الاسلام شفیعی دارابی در پایان، روز مادر و روز زن را به همه بانوان و مادران ارجمند فاطمی تبریک گفت و یادآور شد: مقام معظم رهبری فرمودند زن اگر مدیریت خانه را برعهده داشته باشد، نهایت تدبیر و احترام را نشان می‌دهد و می‌تواند فرزند صالح و خانواده‌ای تربیت کند.