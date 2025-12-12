به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی رضا زاده در خطبههای نماز جمعه این هفته کلاچای اظهار کرد: تداوم اداره امور کشور تنها در سایه ثبات و همدلی میسر است.
وی با اشاره به حمایت رهبر معظم انقلاب از همه دولتها تاکنون افزود: هر دولتی نقاط قوت و ضعفی دارد که امری انکارناپذیر است، اما رهبری همواره از دولتها به بهترین شکل ممکن حمایت کردهاند.
امام جمعه کلاچای شرایط فعلی کشور را با جنگ احزاب مقایسه کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در شرایط جنگ بدر و احد نیست، بلکه در شرایط جنگ احزاب قرار دارد؛ همه دشمنان درصدد نابودی اسلام بودند، اما اراده الهی مانع تحقق آن شد.
حجتالاسلام رضا زاده همچنین بر اهمیت نقد سازنده و علمی از دولت تأکید کرد و بیان داشت: هرگونه انتقاد باید مبتنی بر عقلانیت و به دور از حب و بغض باشد تا دولت بتواند بر مشکلات فایق آید.
وی در ادامه با گرامیداشت شهادت دکتر مفتح، او را پیشگام و طلایهدار وحدت حوزه و دانشگاه خواند و نقش مهم ایشان در این زمینه را مورد تأکید قرار داد.
امام جمعه کلاچای همچنین به برخی از مشکلات مناطق روستایی بخش کلاچای، از جمله روستاهای درزیمحله و رودمیانه اشاره کرد و خواستار رفع فرسودگی لولههای آب، تأمین آب آشامیدنی سالم و احداث پل برای این روستاها شد.
وی درباره وضعیت دفتر امام جمعه این بخش نیز گفت: ادامه فعالیت به شکل کنونی آزاردهنده است و ضرورت دارد دفتری آبرومند و درخور شأن احداث شود تا بسیاری از برنامهها، به ویژه فرهنگی، تقویت و استمرار یابد.
نظر شما