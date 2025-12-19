  1. استانها
رضا زاده: جنگ ۱۲ روزه اقتدار ابرقدرتی جمهوری اسلامی ایران را ثابت کرد

رودسر- امام جمعه کلاچای با اشاره به دستاوردهای جنگ ۱۲ روزه، مهم‌ترین آن را اثبات ابرقدرتی جمهوری اسلامی ایران در جهان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی رضا زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کلاچای اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه نشان داد جمهوری اسلامی ایران قادر است بدون کمک دیگر کشورها، از خود دفاع کند و جایگاه خود را به‌عنوان یک ابرقدرت جهانی تثبیت کند. وی افزود: برخی تلاش می‌کنند این واقعیت را نادیده بگیرند، در حالی که تدبیر رهبر معظم انقلاب و آمادگی نیروهای مسلح کشور، توان دفاعی ما را اثبات کرده است.

امام جمعه کلاچای با اشاره به دوران پس از جنگ گفت: راهبرد دشمن ایجاد آشوب ذهنی و ناهماهنگی در جامعه است و مؤثرترین راه مقابله با آن، تقویت امنیت ذهنی و آرامش روانی مردم است.

وی همچنین در ادامه خطبه‌ها به ترویج فرهنگ میهمانی و ارتباط با خویشاوندان، ولادت حضرت محمدباقر (ع)، ولادت حضرت عیسی (ع) و شهادت امام علی‌النقی (ع) اشاره کرد.

حجت‌الاسلام رضا زاده با یادآوری مشکلات زیرساختی روستای سارسر ماچیان کلاچای از مسئولان خواست نسبت به روکش آسفالت، تکمیل ساختمان دهیاری و واگذاری تلفن‌های ثابت در این روستا اقدام کنند.

امام جمعه کلاچای همچنین با گلایه از عدم اقدام مسئولان شهرستان، بخش، شهر و نماینده مجلس در خصوص ساخت ساختمان دفتر امام جمعه گفت: این وضعیت غیرقابل درک است و انتظار می‌رفت اقدام مؤثری در این زمینه انجام شود.

