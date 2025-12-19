رضا زاده: جنگ ۱۲ روزه اقتدار ابرقدرتی جمهوری اسلامی ایران را ثابت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی رضا زاده در خطبههای نماز جمعه این هفته کلاچای اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه نشان داد جمهوری اسلامی ایران قادر است بدون کمک دیگر کشورها، از خود دفاع کند و جایگاه خود را بهعنوان یک ابرقدرت جهانی تثبیت کند. وی افزود: برخی تلاش میکنند این واقعیت را نادیده بگیرند، در حالی که تدبیر رهبر معظم انقلاب و آمادگی نیروهای مسلح کشور، توان دفاعی ما را اثبات کرده است.
امام جمعه کلاچای با اشاره به دوران پس از جنگ گفت: راهبرد دشمن ایجاد آشوب ذهنی و ناهماهنگی در جامعه است و مؤثرترین راه مقابله با آن، تقویت امنیت ذهنی و آرامش روانی مردم است.
وی همچنین در ادامه خطبهها به ترویج فرهنگ میهمانی و ارتباط با خویشاوندان، ولادت حضرت محمدباقر (ع)، ولادت حضرت عیسی (ع) و شهادت امام علیالنقی (ع) اشاره کرد.
حجتالاسلام رضا زاده با یادآوری مشکلات زیرساختی روستای سارسر ماچیان کلاچای از مسئولان خواست نسبت به روکش آسفالت، تکمیل ساختمان دهیاری و واگذاری تلفنهای ثابت در این روستا اقدام کنند.
امام جمعه کلاچای همچنین با گلایه از عدم اقدام مسئولان شهرستان، بخش، شهر و نماینده مجلس در خصوص ساخت ساختمان دفتر امام جمعه گفت: این وضعیت غیرقابل درک است و انتظار میرفت اقدام مؤثری در این زمینه انجام شود.
