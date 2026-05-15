رضازاده: آمریکا در باتلاق جمهوری اسلامی ایران فرو رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی رضازاده در خطبههای این هفته نماز جمعه کلاچای با تأکید بر اینکه جبهه مقاومت یک اصل پایدار و نابودنشدنی است، اظهار کرد: امروز ابرقدرتی مانند آمریکا از جمهوری اسلامی ایران سیلی خورده و در باتلاقی گرفتار شده که راه خروج ندارد.
وی توکل ملت ایران به خداوند، وجود رهبری حکیم و فرزانه و ایستادگی مردم در برابر استکبار را مهمترین دلایل اقتدار جمهوری اسلامی دانست و افزود: ملت ایران زیر بار سلطه نمیرود و این حقیقت بارها در میدان عمل ثابت شده است.
امام جمعه کلاچای با بیان اینکه همه ما مدیون امامین انقلاب هستیم، تصریح کرد: امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب ساختار نظام را بهگونهای طراحی کردهاند که حاکمیت وابسته به فرد نیست و این موضوع مایه افتخار ملت ایران است.
رضازاده با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه طی بیش از هفتاد شب اخیر، این حضور را «حماسهای ماندگار» و بخشی از عبادت دانست.
وی افزود: آمریکا میخواهد جمهوری اسلامی را زیر سیطره خود قرار دهد و چنین چیزی در فرهنگ و قاموس انقلاب اسلامی جایگاهی ندارد.
امام جمعه کلاچای در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از استانداردهای دوگانه در ساخت خانه در شهر کلاچای اظهار داشت: رویکردهای سلیقهای در صدور مجوزها قابل قبول نیست و باید این رویه اصلاح شود.
وی افزود: این مشکل در برخی مناطق روستایی نیز مشاهده میشود و لازم است نگاه یکسان و عادلانه در این حوزه حاکم شود.
رضازاده همچنین بر رسیدگی به وضعیت اجارهنشینها، تسهیل روند اعطای وام ازدواج، توجه به سالروز شهادت امام جواد(ع) و جایگاه روز روابط عمومی تأکید کرد.
