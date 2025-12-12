  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

ادعای اوکراین درباره حمله به دو کشتی روسیه در دریای خزر

ادعای اوکراین درباره حمله به دو کشتی روسیه در دریای خزر

نیروی هوایی اوکراین مدعی شد دو کشتی روسیه را که حامل سلاح و تجهیزات نظامی بوده در دریای خزر هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیروی هوایی اوکراین ادعا کرد: ما دو کشتی روسی حامل سلاح و تجهیزات نظامی را در دریای خزر در سواحل روسیه هدف قرار دادیم.

روسیه هنوز به این ادعای اوکراین واکنش نشان نداده است.

این ادعای اوکراین در حالی مطرح شده است که کرملین در تازه ترین واکنش به تحولات جنگ اوکراین با اشاره به اینکه «تمام منطقه دونباس متعلق به روسیه است»، تأکید کرد که آتش بس فقط پس از خروج نیروهای کی‌یف از دونباس امکانپذیر است.

وزارت دفاع روسیه هم اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در پاسخ به حملات اوکراین، در هفته اخیر یک حمله گسترده و پنج حمله گروهی از جمله با استفاده از موشک‌های «کینژال» به مواضع نظامی اوکراین انجام دادند.

کد خبر 6686529

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها