ادعای اوکراین درباره حمله به دو کشتی روسیه در دریای خزر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیروی هوایی اوکراین ادعا کرد: ما دو کشتی روسی حامل سلاح و تجهیزات نظامی را در دریای خزر در سواحل روسیه هدف قرار دادیم.

روسیه هنوز به این ادعای اوکراین واکنش نشان نداده است.

این ادعای اوکراین در حالی مطرح شده است که کرملین در تازه ترین واکنش به تحولات جنگ اوکراین با اشاره به اینکه «تمام منطقه دونباس متعلق به روسیه است»، تأکید کرد که آتش بس فقط پس از خروج نیروهای کی‌یف از دونباس امکانپذیر است.

وزارت دفاع روسیه هم اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در پاسخ به حملات اوکراین، در هفته اخیر یک حمله گسترده و پنج حمله گروهی از جمله با استفاده از موشک‌های «کینژال» به مواضع نظامی اوکراین انجام دادند.