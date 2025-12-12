‌مظفر آئینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت هفته زن اظهار داشت: هیئت‌های مذهبی استان امسال برنامه‌های گسترده و متنوعی را برای بزرگداشت مقام مادر و زن در نظر گرفته‌اند که در سراسر استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ۱۴۰ برنامه مذهبی، فرهنگی و اجتماعی در شهرهای مختلف کردستان تدارک دیده شده، افزود: این برنامه‌ها با هدف ترویج فرهنگ تکریم مادر و الگوگیری از سیره حضرت زهرا (س) اجرا می‌شود.

برنامه‌های شاخص در سنندج، قروه و بیجار

آئینی به برنامه‌های شاخص هفته اشاره کرد و گفت: برگزاری مراسم ویژه در حسینیه سنندج، اجرای برنامه‌های فرهنگی در سالن ورزشی شهرک دانش قروه و فعالیت‌های گسترده هیئت چهارده معصوم (ع) بیجار از مهم‌ترین رویدادهای این هفته است.

رئیس شورای هیئات مذهبی کردستان ادامه داد: همزمان با اقامه نماز جمعه در شهرستان‌ها، غرفه‌های عفاف و حجاب برپا خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین بیش از ۲۰ ایستگاه پذیرایی و صلواتی در سطح استان فعالیت می‌کنند تا از نمازگزاران و شهروندان پذیرایی کنند.

برگزاری مسابقات ورزشی و همایش پیاده‌روی خانوادگی

آئینی بیان کرد: با همکاری هیئت همگانی اداره ورزش و جوانان، همایش پیاده‌روی عمومی در چند شهر برگزار می‌شود و علاوه بر آن، مسابقات ورزشی نیز در رشته‌های مختلف ویژه بانوان و خانواده‌ها اجرا خواهد شد.

آئینی در پایان از برگزاری برنامه‌های اجتماعی ویژه نیز خبر داد و گفت: تجلیل از مادران معظم شهدا و همکاری برای آزادسازی زندانیان غیرعمد از دیگر اقدامات هیئات مذهبی در این هفته است که با مشارکت خیرین و مردم انجام می‌شود.