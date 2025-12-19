به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی در خطبه‌های نماز جمعه همدان با تأکید بر لزوم تقوای الهی و عبرت‌گیری از تاریخ اسلام، اظهار کرد: یکی از عوامل شکست ظاهری مسلمانان در جنگ احد، تحلیل‌های نادرست، غفلت‌ها و شایعه‌پذیری بود؛ دشمن با شایعه شهادت پیامبر اسلام (ص) توانست رعب و تزلزل در میان بخشی از لشکر اسلام ایجاد کند.

وی با اشاره به شهادت ۷۰ نفر از اصحاب پیامبر (ص)، از جمله حمزه سیدالشهدا (ع)، افزود: یکی از پیامدهای شایعه‌سازی دشمن این بود که برخی مسلمانان بدون تحقیق، میدان را ترک کردند؛ در حالی که قرآن کریم صریحاً دستور می‌دهد هر خبری را بدون بررسی و تبیین نپذیرید.

امام جمعه همدان با تشریح جایگاه مصعب بن عمیر گفت: مصعب جوانی اشراف‌زاده و ثروتمند در مکه بود که پس از ایمان آوردن، همه دارایی خود را رها کرد و با سختی در مسیر اسلام ایستاد. او نماینده پیامبر (ص) در مدینه بود و بنا بر نقل‌ها، نخستین نماز جمعه اسلام با اذن پیامبر به امامت او اقامه شد.

شعبانی‌موثقی ادامه داد: مصعب بن عمیر در جنگ احد علمدار پیامبر (ص) بود و اجازه نداد پرچم اسلام بر زمین بیفتد؛ دست راست و سپس دست چپش قطع شد، اما ایستادگی کرد تا به شهادت رسید و دشمن گمان کرد پیامبر (ص) را به شهادت رسانده است؛ همین شایعه، منشأ بحران روانی در لشکر اسلام شد.

وی تأکید کرد: قرآن کریم پس از این حادثه با لحن توبیخی می‌فرماید «وَما مُحَمَّدٌ إِلّا رَسول»، یعنی مسیر حق وابسته به اشخاص نیست و مؤمنان نباید با شایعات از میدان حق عقب‌نشینی کنند.

امام جمعه همدان با اشاره به شرایط امروز کشور تصریح کرد: دشمن همان ابزار شایعه و عملیات روانی را در قالب رسانه و شبکه‌های معاند دنبال می‌کند؛ کار دشمن بزرگ‌نمایی، تحریف و ایجاد آشوب ذهنی است، اما سوال این است که چرا بدون تحقیق باور می‌کنیم؟

وی افزود: قرآن نمی‌گوید خبر دشمن را فوراً رد کنید، بلکه می‌فرماید تحقیق و تبیین کنید؛ رسانه‌های معاند گاهی حقیقت و دروغ را در هم می‌آمیزند و اگر جامعه دچار شایعه‌پذیری شود، تصمیم عقلانی از بین می‌رود.

شعبانی‌موثقی در ادامه با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور درباره استفاده از راهکارهای نخبگان گفت: رئیس‌جمهور فردی صادق است، اما باید مراقب بود این سخن به تعارف سیاسی تبدیل نشود.

وی خاطرنشان کرد: کشور پر از نخبگان و ظرفیت‌های انسانی است؛ یک‌سال‌ونیم از عمر دولت گذشته، سوال این است که چه تعداد از پیشنهادهای نخبگان شنیده و عملیاتی شده است؟

امام جمعه همدان با اشاره به مسائل مسکن و آب گفت: در همین استان همدان، برای مدیریت منابع آب و حل مشکلات مسکن، طرح‌های مشخص از سوی دانشجویان و نخبگان ارائه شده، اما مورد توجه قرار نگرفته است؛ بارش‌های اخیر نعمتی الهی است، اما اگر مدیریت نشود، هدر می‌رود.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به موضوع مذاکرات و توان دفاعی اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور به‌درستی اعلام کرده که کاهش برد موشک‌ها خط قرمز است و پذیرش آن به معنای ذلت خواهد بود.

شعبانی‌موثقی افزود: این موضوع جدید نیست و در دولت‌های گذشته هم مطرح شده است؛ تجربه نشان داده طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نیست و مذاکره‌ای که توان دفاعی کشور را تضعیف کند، امنیت مردم را به خطر می‌اندازد.

امام جمعه همدان با بیان اینکه امروز کشور درگیر جنگ اقتصادی است، اظهار کرد: همان‌طور که مردم در جنگ نظامی ۱۲ روزه کنار حاکمیت ایستادند، اگر مسئولان با مردم صادقانه صحبت کنند، در این میدان هم مقاومت خواهند کرد.

وی تأکید کرد: اگر جایی کوتاهی یا خطا وجود دارد، باید از مردم عذرخواهی شود تا جامعه احساس همدلی و تلاش واقعی مسئولان را درک کند.

شعبانی‌موثقی نقش دستگاه قضائی را مهم دانست و گفت: تحریم‌ها بخشی از فشار اقتصادی است، اما مفسدان داخلی نیز با ناترازی بانک‌ها و رانت‌خواری، به‌طور مستقیم معیشت مردم را هدف قرار داده‌اند.

وی افزود: وقتی بانکی با عملکرد نادرست چند درصد از تورم کشور را ایجاد می‌کند، یعنی دست در جیب همه مردم کرده است؛ برخورد قاطع، شفاف و رسانه‌ای با این افراد، مطالبه جدی جامعه است.