ضرورت تسریع در احداث آبشیرین کن بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آب و فاضلاب شهری هرمزگان، حجت الاسلام سید مصطفی ذوالقدر با اشاره به وضعیت نامطلوب منابع آبی و دشت های میناب، مشکل کم آبی در این شهر را جدی خواند و گفت: سفر اخیر وزیر نیرو به استان بسیار امیدوار کننده بود که انتظار می رود با تسریع در احداث آبشیرین کن بندرعباس، کاری کنید و هر چه زودتر مشکل آب شهر میناب را حل کنید.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی همچنین از تلاش ها و پیگیری مدیرعامل آبفای استان در به ثمر رساندن طرح آبرسانی جگین-جاسک و تامین آب شهر جاسک و ۱۰۵ روستای مسیر، قدردانی کرد و گفت : امید داریم به زودی مشکل کم آبی شهرستان سیریک نیز با بهره برداری از آبشیرین کن این شهر به پایان برسد.

افزایش ۶۶ درصدی سهم منابع آبی بندرعباس از بخش شیرین سازی

در ادامه مدیرعامل آبفای هرمزگان به وضعیت منابع آبی شهرهای شرق استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۱ شهر با جمعیت بیش از ۱۸۵ هزار نفر تحت پوشش آبرسانی قراردارند که ۶۶۵ لیتر بر ثانیه نیاز آبی این شهرهاست و ۷۱ لیتر بر ثانیه نیز کمبود آب داریم.

امین قصمی افزود: هم اکنون چهار شهر سردشت، گوهران، سیریک و گروک با بحران کم آبی مواجه اند که شرکت آب و فاضلاب در راستای مقابله با این بحران؛ تسریع در اتمام آبشیرینکن در حال احداث شهر سیریک و احداث خط انتقال از سیریک تا گروک را به عنوان اولویت های خود در شرق استان در دست اجرادارد.

قصمی با بیان اینکه؛ در خصوص وقفه ی ایجاد شده در تکمیل پروژه آبشیرین کن، شرمنده مردم سیریک هستیم، دلایل این وقفه را مشکلات فنی و اعتباری عنوان کرد و گفت: این پروژه تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه؛ بر ضرورت اجرای طرح آبرسانی جگین-بشاگرد تاکید کرد و گفت: این طرح با ۸۶ کیلومتر خط انتقال و ۲۳ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست که با توجه مشکلات اعتباری این طرح، انتظار داریم در بحث تخصیص اعتبارات از محل دفتر مقام معظم رهبری با توجه به محرومیت شهرستان بشاگرد، حمایت و مساعدت نمایندگان مردم استان در مجلس را داشته باشیم.

مدیرعامل آبفای استان همچنین با اشاره به وضعیت منابع آبی بندرعباس، گفت: در راستای کاهش سهم منابع آبی این شهر از شهرستان میناب، فاز نخست آبشیرین کن بندرعباس با ظرفیت ۲۰ هزار متر مکعب در شبانه روز تا پایان شهریور ماه ۹۶ بهره برداری می شود.

وی در پایان افزود: در همین رابطه، احداث پروژه آبشیرین کن ۵۰ هزار مترمکعبی بندرعباس نیز در مرحله مطالعه و اخذ مجوز است که تلاش می کنیم تا سال ۹۸ سهم منابع آبی این شهر از طریق شیرین سازی را از ۱۴ به ۶۶ درصد افزایش دهیم.