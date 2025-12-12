  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۸

بازیهای پاراآسیایی جوانان - امارات

زهرا سلطانی در پاراتکواندو فینالیست شد

عضو تیم پاراتکواندو ایران به دیدار فینال این رشته در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، مسابقات پاراتکواندوی بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دوبی از امروز(جمعه) به مدت دو روز برگزار خواهد شد.

در روز اول مسابقات ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران به مصاف رقبای خود رفته اند.

در وزن ۴۷- کیلوگرم دختران که ۸ پاراتکواندوکار حضور دارند، زهرا سلطانی در مرحله نیمه نهایی مقابل «تامانگ» از نپال به میدان رفت.

در پایان این مبارزه زهرا سلطانی در دو راند متوالی از سد حریف خود گذشت و راهی فینال شد. این پاراتکواندوکار در مرحله یک چهارم نهایی نیز حریفی از اندونزی را شکست داده بود. او باید برای کسب مدال طلا به مصاف برنده دیدار ورزشکاران چین و ازبکستان برود.

