مسیر اداره کشور با همدلی، ثبات مدیریتی و اتحاد مقدس جلو خواهد رفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مطهرخو امروز در نماز جمعه شهرستان نائین اظهار کرد: در دو هفته اخیر، نشست ائمه جمعه سراسر کشور در تهران همراه با دیدار ائمه جمعه با مسئولان مختلف سیاسی و فرهنگی از حمله رئیس جمهور و رئیس مجلس برگزار شد که در نتیجه همه این نشست‌ها و گفتگوها و جلسات می‌شود به یک نکته بسیار اهمیت دلالت کرد و آن مشی رهبر معظم انقلاب در حمایت از دولت است که ما باید از دولت حمایت کنیم.

وی با اشاره به چگونگی حمایت از دولت گفت: تمام ابزارهای اجرایی، منابع بودجه و شبکه مدیریتی در دست دولت است و حمایت از اصل دولت به معنای حمایت از تک تک تصمیمات آن و حمایت از تک تک مسئولان نیست و ممکن است بعضی از تصمیمات دولت مورد انتقاد باشد.

امام جمعه شهرستان نائین افزود: حمایت از دولت یک نتیجه بسیار مهمی دارد و آن این است که از تضعیف دولت، از چندپارگی مدیریتی و از بی‌دولت سازی جلوگیری می‌کند و باید همه کمک کنند در این اوضاع، فضای بی اعتمادی، ناامنی روانی و نزاع در کشور به وجود نیاید، چرا که این هدفی است که دشمن دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه موفقیت دولت موفقیت همه است، افزود: اگر رئیس جمهور در پیشرفت اقتصاد، در مسائل بین المللی کشور و در مسائل فرهنگی کشور به موفقیت دست پیدا کند، همه ما به موفقیت رسیده‌ایم و اینکه رهبر معظم انقلاب به حمایت از دولت تاکید دارند، پیام مهم آن این است که مسیر اداره کشور با همدلی، همکاری، ثبات مدیریتی و اتحاد مقدس جلو خواهد رفت و اگر نقدی هم هست که هست، باید در چهارچوب، منطقی و اصلاح‌گرانه بیان شود.

امام جمعه شهرستان نائین تاکید کرد: در شرایط حساس کشور که دشمن بیش از پیش به دنبال نابودی نظام اسلامی است، اولین و مهم‌ترین تکلیف ما، حفظ اتحاد و انسجام ملی است و البته دولت و دولت مردان، مجلس و قوه قضائیه به وظایفشان در قبال ملت بهتر از این باید عمل کنند و توقع ما بیشتر از این حرف‌هاست و مردم نیز باید به حکم شرع و به حکم دینداریشان و به حکم مسلمان بودنشان، باید به وظایف دینی خودشون عمل کنند.

وی اضافه کرد: رعایت انصاف، رسیدگی به امور فقرا و محرومین، انفاق توجه به کسب و کار درست و حلال، جلوگیری از اسراف و صرفه جویی در انرژی، مواردی نیست که به دست دولت باشد و باید همه مردم به این قضیه توجه‌کنند.

امام جمعه شهرستان نائین با اشاره به صحبت‌های ریاست مجلس در نشست با ائمه جمعه کشور، گفت: شیوه مجلس شورای اسلامی هم که از صحبت‌های آقای قالیباف برمی‌آمد، تعامل حداکثری با دولت است، اما در عین حال ما انتظار داریم که شأن نظارتی نمایندگان مجلس هم بر اجرای مصوبات، هم در اجرای برنامه هفتم توسعه، و هم یر عملکرد وزرا و مسئولان به ویژه در مسائل اقتصادی و فرهنگی رعایت شود.

وی خاطرنشان کرد: پرسش از عملکرد وزرا با وفاق و همدلی منافاتی ندارد و ما بخاطر این ولنگاری‌ها و بی بند و بارهایی که در هنر، سینما، تئاتر، سینمای خانگی، در بعضی از مسائل ورزشی اتفاق افتاده است، از نماینده مجلس محترم دو شهرستان نائین و خوروبیابانک این را می‌خواهیم که از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سوال بپرسند که این چه وضعیتی است که برای کشور به وجود آمده است.

امام جمعه شهرستان نائین افزود: حمایت آشکار، انتقاد غیر آشکار و غیرعلنی و البته قاطع، روش رهبری در مواجهه با دولت‌ها و دولت مردان است و ما هم سعی کردیم همین گونه رفتار کنیم و همانطور که شما می‌بینید رهبر معظم انقلاب بارها و بارها آشکارا به حمایت از دولت اشاره می‌کنند و در جلسات خصوصی خود نکات را تذکر می‌دهند و انتقادات خود را بیان می‌کنند.

وی ادامه داد: این شیوه مصلحانه‌ترین شیوه برای انتقاد است که هم آبروی افراد نمی‌رود و هم مردم ناامید نمی‌شوند.