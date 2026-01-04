به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات نیمه نهایی و فینال لیگ کشتی آزاد در شرایطی برگزار شد که این مسابقات حواشی بسیار زیادی داشت. تیم ستارگان پاس ساری که در مرحله نیمه نهایی باید به مصاف بانک شهر می‌رفت به دلیل عدم حضور علی مؤمنی در جریان مسابقات از حضور در لیگ انصراف داد و به این ترتیب بانک شهر بدون برگزاری مسابقه نیمه نهایی و به صورت مستقیم به فینال راه پیدا کرد.

سرمربی تیم ستارگان پاس ساری عدم حضور تیم خود در مرحله نیمه نهایی را دخالت سرمربی تیم ملی کشتی آزاد اعلام کرده بود، چرا که علی مؤمنی ملی‌پوش کشتی آزاد برای حضور در لیگ با تیم ستارگان ساری قرارداد بسته بود اما با توجه به اینکه فدراسیون کشتی به او و دیگر ملی‌پوشانی که در مسابقات جهانی و بازی‌های کشورهای اسلامی حضور پیدا کرده بودند پول داده بود تا در لیگ کشتی نگیرند و استراحت کنند. به همین خاطر علی مؤمنی هم با وجود اینکه نامش را در سالن مسابقه اعلام کرده بودند اما روی تشک حاضر نشد و کشتی نگرفت. سرمربی تیم ستارگان پاس ساری هم عدم حضور مؤمنی روی تشک را دخالت پژمان درستکار اعلام کرد و از حضور در لیگ انصراف داد.

موضوعی که اصلاً باب میل علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی نبود و نسبت به آن واکنش نشان داد. البته حواشی لیگ کشتی آزاد به همینجا ختم نشد، در جریان مسابقه اعتراضات زیادی به کشتی محمدمبین عظیمی و امیرحسین فیروزپور از سوی کمیل قاسمی سرمربی تیم استقلال جویبار وارد شد و حتی در واکنش به داوری، کمیل قاسمی دست کشتی‌گیر خود را (امیرحسین فیروزپور) گرفت و به بیرون از تشک برد. او همچنین قصد داشت از ادامه حضور در مسابقات صرف نظر کند که با پادرمیانی برخی مسئولان از این تصمیم منصرف شد.

این حواشی باعث شد تا جلسه کمیته انضباطی هفته گذشته برگزار شود اما نایب رئیس فدراسیون کشتی در گفتگو با مهر خبر داد که در این جلسه به دلیل عدم حضور برخی افراد که در مسابقات قهرمانی کشور حضور داشتند به جمع بندی نرسیدند و حالا قرار است در روزهای آتی دوباره حواشی لیگ کشتی مورد بررسی قرار بگیرند.

طبق پیگیری خبرنگار مهر با توجه به اینکه تیم ستارگان پاس ساری نظم لیگ را بهم زد و از حضور در مرحله نیمه نهایی انصراف داده و پس از آن هم در مصاحبه‌ای اعلام کرد دیگر قصد تیمداری در لیگ کشتی را ندارد و ادعای زیادی هم مطرح کرد با جریمه و محرومیت سنگینی مواجه خواهد شد. همچنین کمیل قاسمی هم به داوری اعتراضات زیادی داشت و حتی کشتی‌گیران خود را به بیرون از تشک برد هم با محرومیت مواجه خواهد شد.

البته علی مؤمنی هم به عنوان کشتی‌گیری که با تیم ستارگان پاس ساری قرارداد داشته اما زمانی که گوینده سالن اسم او را اعلام کرده به روی تشک نیامده و کشتی نگرفته است، به احتمال زیاد با محرومیت ۳ تا ۶ ماهه روبه‌رو خواهد شد. با توجه به اینکه تیم ستارگان پاس ساری از علی مؤمنی شکایتی نداشته او توانست در مسابقات قهرمانی کشور حاضر شود اما عدم حضور او در لیگ و همچنین عقد قرارداد با تیم ستارگان پاس ساری با وجود اینکه از فدراسیون هم پول دریافت کرده که در لیگ کشتی نگیرد، از سوی کمیته انضباطی فدراسیون کشتی نادیده گرفته نمی‌شود و به احتمال زیاد محرومیتی هم به دنبال خواهد داشت.