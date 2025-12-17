  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۶

نفرات برتر جودو بانوان ایران مشخص شدند/ تجلیل از مادران و خانواده شهدا

نفرات برتر جودو بانوان ایران مشخص شدند/ تجلیل از مادران و خانواده شهدا

رقابت های جودو بانوان قهرمانی کشور با شناخت تیم‌ها و نفرات برتر اوزان مختلف به پایان رسید. در مراسم اختتامیه از مادران و خانواده شهدا نیز تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جودو بانوان کشور به میزبانی استان البرز برگزار شد و در پایان نفرات برتر اوزان مختلف مشخص شدند. در مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات که با حضور آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو، مریم بهاروند نایب‌رئیس فدراسیون و عباس سلگی رئیس هیات جودو استان البرز برگزار شد به مناسبت گرامیداشت کرامت بانوان از مادران قهرمانان آسیایی جودو تجلیل شد.

در این مراسم، مریم بربط پرچمدار کاروان ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی و دارنده نخستین مدال کاروان ایران، با حضور در جایگاه از مادر خود تقدیر کرد. همچنین مهسا شکیبایی دارنده مدال طلای مسابقات آسیایی بحرین و سمیرا خاک‌خواه دارنده مدال نقره نوجوانان آسیا، با اهدای لوح تقدیر و هدایا از مادران خود تجلیل کردند.

نفرات برتر جودو بانوان ایران مشخص شدند/ تجلیل از مادران و خانواده شهدا

همچنین در این مراسم توسط آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو با اهدای لوح تقدیر و هدیه یادبود از خانواده شهید مدافع حرم جلیلوند تقدیر شد.

نفرات برتر جودو بانوان ایران مشخص شدند/ تجلیل از مادران و خانواده شهدا

در پایان این رقابت ها تیم‌های همدان، آذربایجان شرقی و البرز عناوین اول تا سوم بخش تیمی را به خود اختصاص دادند.

نفرات برتر مسابقات جودو بانوان کشور به شرح زیر است:

وزن منفی ۴۸ کیلوگرم:

۱) یگانه دهقان از یزد
۲) فاطمه میرشاهی از گلستان
۳) تارا باقری از مازندران
۳) آندیا فلاح از لرستان

وزن منفی ۵۲ کیلوگرم:

۱) کوثر آقایی از آذربایجان شرقی
۲) آناهیتا موسوی از لرستان
۳) رقیه هردان از خوزستان
۳) مینا حسن‌رحیمی

وزن منفی ۵۷ کیلوگرم:

۱) زهرا معین از همدان
۲) دیبا امامی از چهارمحال و بختیاری
۳) الینا پورمند از گلستان
۳) فاطمه طالبی از گیلان

وزن منفی ۶۳ کیلوگرم:

۱) مهشید صفری از همدان
۲) السانا برومندی از فارس
۳) زهرا مظفری از اصفهان
۳) کژال سیلانی از استان مرکزی

وزن منفی ۷۰ کیلوگرم:

۱) معصومه مرادی از همدان
۲) فریبا عاقل از خراسان رضوی
۳) محنا کم‌گویی از مازندران
۳) حدیثه حقی از استان تهران

وزن منفی ۷۸ کیلوگرم:

۱) آیلین مقالچی از البرز
۲) نادیا نیکو خراسان رضوی
۳) زیبا اکبری از آذربایجان شرقی
۳) زینب سرتیپ از لرستان

وزن مثبت ۷۸ کیلوگرم:

۱) راحیل مرادی از کرمانشاه
۲) کیمیا شمس از مازندران
۳) ستاره ذوالفقاری از البرز
۳) زهرا سادات کلانتری از یزد

نفرات برتر جودو بانوان ایران مشخص شدند/ تجلیل از مادران و خانواده شهدا

کد خبر 6686747

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      5 0
      پاسخ
      باز هم اصل اهداف در فدراسیون جودو گم شده و تبلیغات رسانه ای جایگزین ان شده است .
      • ناشناس IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
        3 0
        همه راهی می‌رود بجز طرح و توسعه و استعداد یابی جودو البته این روش دیگه نخ نما شده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها