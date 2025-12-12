به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرزاق نریمانی در جریان بازدید میدانی از سهراهی رمچاه و محور ساحل جنوبی قشم، با اشاره به افزایش نگرانکننده تصادفات در این مسیر اظهار داشت: پروژهای که از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و طبق قرارداد باید ظرف سه سال و تا سال ۱۴۰۴ بهطور کامل به بهرهبرداری میرسید، امروز پس از گذشت سه سال تنها حدود پنج کیلومتر آن آماده استفاده است و این وضعیت به هیچوجه قابل قبول نیست.
وی با تأکید بر اینکه بخشی از تصادفات منجر به فوت در این محور ناشی از نبود حداقلهای ایمنی است، افزود: فقدان علائم راهنمایی و رانندگی، نداشتن شانه استاندارد، اختلاف سطح خطرناک جاده و شانه و رهاشدگی پروژه، مستقیماً جان مردم را تهدید میکند و مسئولیت این خسارتها متوجه پیمانکار است.
دادستان قشم با بیان اینکه مطابق قرارداد، تنها ۱۰ درصد تعهدات بهصورت نقدی و مابقی از طریق واگذاری زمین بوده است، تصریح کرد: تمام زمینهایی که تاکنون بابت این پروژه به پیمانکار واگذار شده، در صورت عدم ایفای تعهدات باید به بیتالمال بازگردد و دستگاه قضا در این زمینه قاطعانه ورود خواهد کرد.
نریمانی از ابلاغ دستورات فوری برای کاهش تصادفات خبر داد و گفت: نصب سرعتکاه در فواصل ۵۰۰ متری، استقرار تابلوهای هشدار جاده در حال ساخت، ایجاد شانه خاکی در نقاط فاقد شانه، رفع اختلاف سطحهای خطرناک، نصب علائم ایمنی و استقرار چراغگردان پلیس از جمله اقداماتی است که باید حداکثر ظرف ۲۰ روز اجرا شود.
وی با صراحت اعلام کرد: حفظ جان مردم شوخیبردار نیست و در صورت هرگونه کوتاهی، برخورد قانونی با مقصران بدون هیچگونه ملاحظهای انجام خواهد شد.
در این بازدید میدانی، رئیس دادگستری شهرستان قشم، فرماندهی انتظامی، پلیس راه، راهداری، مدیر فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم، نماینده پیمانکار و جمعی از مسئولان محلی نیز حضور داشتند و عوامل مؤثر در تصادفات جاده ساحل جنوبی بهصورت میدانی بررسی شد.
