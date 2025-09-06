رفع توقیف بخشی از اموال صندوق ذخیره فرهنگیان

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شکوهی رئیس هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان در نشستی با معاونان تربیت بدنی و سلامت استان‌ها در وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا نقش فرهنگیان را در صندوق ذخیره بالا ببریم گفت: در مقطع کوتاهی که در صندوق ذخیره فرهنگیان حضور داشتم بخش زیادی از زیان‌های مالی و زیان‌های جاری انباشته شرکت تسویه شده است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: بخشی از اموال شرکت صنایع آموزشی که زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان است؛ با رأی دادگاه توقیف شده بود که خوشبختانه با تلاش‌هایی که تیم جدید شرکت انجام داد این اموال به شرکت بازگشت.

رئیس هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان افزود: لازم می‌دانیم هرجا کمکی از دستمان برای توسعه ورزش دانش آموزی برمی‌آید انجام دهیم. به شخصه متأسفم که بسیاری از فعالیت‌های تربیت بدنی در کشور ما متوقف شده است امیدواریم مجدداً این فعالیت‌ها باز طراحی و اجرایی شود.

شکوهی با اشاره به کمبود امکانات ورزشی در مدارس گفت: در برخی مدارس مدیران و معلمان تنها به دنبال کسب رتبه برتر کنکور توسط دانش‌آموزان خود هستند و به فعالیت‌های ورزشی و تربیت بدنی توجه نمی‌کنند.

رئیس هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان افزود: ما در صندوق ذخیره فرهنگیان و به طور مشخص شرکت صنایع آموزشی که زیر مجموعه صندوق است؛ این آمادگی را داریم که جنس‌هایی با کیفیت بالا و با قیمت مناسب در اختیار دوستان و معاونان تربیت بدنی قرار دهیم و حتی این تولید را با برند خودتان انجام دهیم. ما آمادگی این را داریم که برای تجهیز مدارس به امکانات ورزشی کمک کنیم. حتی هدایایی برای برگزیدگان مسابقات ورزشی دانش‌آموزی هم می‌توانیم برای مربیان ورزشی مدارس تهیه کنیم.