به گزارش خبرنگار مهر، مسلم منفرد شامگاه جمعه در حاشیه برگزاری دومین رویداد جمعیتی «حامیم» در خراسان رضوی، با بیان اینکه این رویداد با هدف تقویت حلقههای میانی و انسجام نیروهای مردمی حوزه جمعیت برگزار میشود، گفت: مجمع ملی فعالان جمعیت یک تشکل مردمی است که در همه استانها و شهرستانها نماینده دارد و تلاش میکند ظرفیت مردمی را در عرصه جوانی جمعیت فعال کند.
معاون راهبردی مجمع ملی فعالان جمعیت با اشاره به اینکه نمایندگان شهرستانی مجمع در این رویداد گرد هم آمدند تا درباره چند محور اصلی گفتگو و تبادلنظر کنند، افزود: چهار محور مهم این رویداد شامل آشنایی فعالان مردمی با ظرفیتهای جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، معرفی برنامهها و خدمات مجمع ملی فعالان جمعیت، بررسی مخاطبان و مسائل اولویتدار حوزه جوانی جمعیت و در نهایت چگونگی شبکهسازی امید برای حل بحران جمعیت است.
وی همچنین از برگزاری دو کارگاه عملیاتی در این برنامه خبر داد و افزود: کارگاه نخست به ایدهپردازی درباره فعالیتهای مردمی در حوزه جمعیت اختصاص داشت و در کارگاه دوم نیز نحوه ظرفیتسازی و شبکهسازی مردمی در عرصه جوانی جمعیت بررسی شد.
منفرد با ابراز رضایت از حضور نمایندگان شهرستانها در این دوره تأکید کرد: امیدواریم این رویدادها گام مؤثری در گسترش و تعمیق فعالیتهای مردمی در حوزه جوانی جمعیت باشد و بتواند به حل بحران جمعیت در کشور کمک کند.
معاون راهبردی مجمع ملی فعالان جمعیت اظهار امیدواری کرد که استمرار چنین برنامههایی مسیر همافزایی نیروهای مردمی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای فرهنگی هر استان را فراهم سازد.
