۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

پرواز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز سوریه

پرواز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز سوریه

جنگده‌های رژیم صهیونیستی در ارتفاع پایین بر فراز مناطقی در القنیطره در جنوب سوریه به پرواز درآمدند و یک گشتی نظامیان اشغالگر هم به دو روستا در حومه این شهر نفوذ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، منابع محلی از پرواز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در ارتفاع پایین بر فراز مناطقی در استان القنیطره در جنوب سوریه خبر دادند.

منابع سوری همچنین اعلام کردند که یک گشتی نظامی اشغالگران صهیونیست به روستاهای «ام العظام» و «رویحینه» در حومه القنیطره نفوذ کرده است.

رژیم صهیونیستی پس از سقوط نظام سابق سوریه، حملات گسترده ای را علیه این کشور انجام داده، این در حال است که هیئت حاکم بر سوریه بارها اعلام کرده است که قصد تقابل با تل آویو را ندارد و حتی آمادگی خود را برای مذاکره با رژیم اشغالگر اعلام کرده است.

    سرباز ایران اسلامی IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      سلام. جولانی داعشی نماینده و دست نشانده آمریکا است ملت سوریه باید یکپارچگی کشور خود را حفظ کنند و دست رد به سینه رژیم صهیونیستی تروریست و آمریکای جنایتکار بزنند و کشورشان را آزاد کنند. انشاءالله

