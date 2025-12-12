به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، منابع محلی از پرواز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در ارتفاع پایین بر فراز مناطقی در استان القنیطره در جنوب سوریه خبر دادند.

منابع سوری همچنین اعلام کردند که یک گشتی نظامی اشغالگران صهیونیست به روستاهای «ام العظام» و «رویحینه» در حومه القنیطره نفوذ کرده است.

رژیم صهیونیستی پس از سقوط نظام سابق سوریه، حملات گسترده ای را علیه این کشور انجام داده، این در حال است که هیئت حاکم بر سوریه بارها اعلام کرده است که قصد تقابل با تل آویو را ندارد و حتی آمادگی خود را برای مذاکره با رژیم اشغالگر اعلام کرده است.