  1. استانها
  2. تهران
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

هواشناسی:بارش ها در ارتفاعات تهران تا پایان هفته ادامه دارد

هواشناسی:بارش ها در ارتفاعات تهران تا پایان هفته ادامه دارد

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران، از تداوم شرایط جوی نسبتاً پایدار در استان طی روزهای آینده خبر داد.

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم شرایط جوی نسبتاً پایدار در استان طی روزهای آینده خبر داد.

خورشیدی در ادامه با اشاره به بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل‌های هواشناسی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به هشدار سطح زرد شماره ۵۲ مورخ ۲۱ آذر ۱۴۰۴ افزود: امروز در برخی ساعات، افزایش ابر در سطح استان به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات مورد انتظار است که در این مناطق بارش پراکنده برف و باران، مه و در ارتفاعات بالادست بارش برف و کولاک پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: در بعضی مناطق، به‌ویژه نواحی جنوبی و غربی استان و همچنین ارتفاعات، گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد.

خورشیدی در پایان خاطرنشان کرد: از امروز تا پایان هفته نیز در برخی ساعات، در دامنه‌ها و ارتفاعات استان بارش پراکنده برف و باران و مه و در ارتفاعات بالادست بارش برف و کولاک مورد انتظار است و دمای هوای شهر تهران تا پایان هفته بین ۳ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

کد خبر 6689656

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • الهه FR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      1 0
      پاسخ
      شکر که قرار بارون بیاد😍

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها