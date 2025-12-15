هواشناسی:بارش ها در ارتفاعات تهران تا پایان هفته ادامه دارد

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم شرایط جوی نسبتاً پایدار در استان طی روزهای آینده خبر داد.

خورشیدی در ادامه با اشاره به بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل‌های هواشناسی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به هشدار سطح زرد شماره ۵۲ مورخ ۲۱ آذر ۱۴۰۴ افزود: امروز در برخی ساعات، افزایش ابر در سطح استان به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات مورد انتظار است که در این مناطق بارش پراکنده برف و باران، مه و در ارتفاعات بالادست بارش برف و کولاک پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: در بعضی مناطق، به‌ویژه نواحی جنوبی و غربی استان و همچنین ارتفاعات، گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد.

خورشیدی در پایان خاطرنشان کرد: از امروز تا پایان هفته نیز در برخی ساعات، در دامنه‌ها و ارتفاعات استان بارش پراکنده برف و باران و مه و در ارتفاعات بالادست بارش برف و کولاک مورد انتظار است و دمای هوای شهر تهران تا پایان هفته بین ۳ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.