۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۲

وضعیت عادی جایگاه‌های سوخت در زابل

زابل - از ساعت ۲۴ بامداد ۲۲ آذر ماه بنزین سه نرخی به صورت روان و بدون مشکل در زابل ارائه می شود.

    • IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      پاسخ
      پاسخ
      اینجا که بنزین با نرخ آزاد ارائه نمیشه، پس فرقی هم نداره به حال مردم

