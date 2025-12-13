https://mehrnews.com/x39R9J ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۲ کد خبر 6687162 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۲ وضعیت عادی جایگاههای سوخت در زابل زابل - از ساعت ۲۴ بامداد ۲۲ آذر ماه بنزین سه نرخی به صورت روان و بدون مشکل در زابل ارائه می شود. دریافت 7 MB کد خبر 6687162 کپی شد مطالب مرتبط وضعیت عادی سوختگیری در سنندج آرامش حاکم در جایگاههای سوخت ایرانشهر وضعیت آرام جایگاه های سوخت گیلان وضعیت عادی فعالیت پمپ بنزینها در استان یزد وضعیت عادی فعالیت پمپ بنزین ها در استان خراسان رضوی فعالیت عادی پمپ بنزین های گلپایگان پس از اجرای طرح بنزین سهنرخی برچسبها بنزین قیمت بنزین شهرستان زابل
