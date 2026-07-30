به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از دو رقم جدید برنج با نام های «تی‌تی» و «کویر» به مناسبت «روز ملی مزرعه» امروز پنجشنبه با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان و جمعی از مسئولان، پژوهشگران و محققان در مؤسسه تحقیقات برنج کشور در شهرستان رشت برگزار شد.

در این مراسم، از رقم «کویر» به عنوان نخستین رقم برنج هوازی کشور برای شرایط کم آبی رونمایی شد. این رقم که برای مناطق دارای محدودیت منابع آبی معرفی شده، دارای عملکردی حدود ۵.۵ تن در هکتار، طول دوره رشد ۱۳۰ روزه و قابلیت کاهش مصرف آب تا حدود ۶۰ درصد نسبت به روش های مرسوم کشت برنج است که میتواند نقش مؤثری در مدیریت منابع آب ایفا کند.

همچنین رقم «تی‌تی» که حاصل تلاقی ارقام بومی «خزر» و «صدری» است، با عملکرد حدود ۶.۹ تن در هکتار و کیفیت پخت مطلوب رونمایی شد. این رقم با هدف تلفیق کیفیت ارقام محلی و عملکرد بالاتر تولید شده و از ویژگی هایی همچون دانه بلند، کیفیت مناسب پخت و بازارپسندی برخوردار است که میتواند جایگزین مناسبی برای ارقام وارداتی محسوب شود.

گفتنی است؛ مؤسسه تحقیقات برنج کشور در استان گیلان به عنوان یکی از مراکز معتبر پژوهشی، نقش کلیدی در تولید و معرفی ارقام جدید و اصلاحشده برنج متناسب با اقلیم های مختلف کشور ایفا می کند.