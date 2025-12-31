به گزارش خبرگزاری مهر، ساناز رمجی با بیان اینکه هفتمین نمایشگاه سراسری هرمزگان فرصتی ارزشمند برای عرضه مستقیم محصولات هنرمندان و صنعتگران استان و سایر نقاط کشور بود، اظهار کرد: تنوع رشتههای صنایعدستی، کیفیت بالای آثار ارائهشده و حضور پرشور هنرمندان موجب شد تا این نمایشگاه به یکی از رویدادهای اثرگذار در حوزه صنایعدستی جنوب کشور تبدیل شود.
معاون صنایعدستی هرمزگان افزود: فروش قابل توجه غرفهها نشاندهنده ظرفیت بالای صنایعدستی در ایجاد درآمد پایدار، تقویت اقتصاد خانوادههای هنرمند و توسعه اقتصاد خلاق است و این دستاورد، نقش نمایشگاهها را بهعنوان پل ارتباطی میان تولیدکننده و مصرفکننده بیش از پیش برجسته میکند.
او همچنین تأکید کرد: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با برنامهریزی هدفمند، حمایت از هنرمندان، توسعه بازارچههای دائمی و حضور مؤثر در نمایشگاههای ملی و منطقهای، در مسیر تقویت جایگاه صنایعدستی استان و معرفی هویت فرهنگی هرمزگان گام برمیدارد.
رمجی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم برگزاری چنین رویدادهایی و افزایش حمایتها، زمینه برای رونق بیشتر فروش، ایجاد اشتغال و معرفی هرچه گستردهتر صنایعدستی فاخر استان در سطح ملی و بینالمللی فراهم شود.
