فروش بیش از ۳۷ میلیارد ریالی صنایع‌دستی در هفتمین نمایشگاه هرمزگان

بندرعباس- معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از تحقق فروش بیش از ۳۷ میلیارد ریالی صنایع‌دستی در هفتمین نمایشگاه سراسری هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساناز رمجی با بیان اینکه هفتمین نمایشگاه سراسری هرمزگان فرصتی ارزشمند برای عرضه مستقیم محصولات هنرمندان و صنعتگران استان و سایر نقاط کشور بود، اظهار کرد: تنوع رشته‌های صنایع‌دستی، کیفیت بالای آثار ارائه‌شده و حضور پرشور هنرمندان موجب شد تا این نمایشگاه به یکی از رویدادهای اثرگذار در حوزه صنایع‌دستی جنوب کشور تبدیل شود.

معاون صنایع‌دستی هرمزگان افزود: فروش قابل توجه غرفه‌ها نشان‌دهنده ظرفیت بالای صنایع‌دستی در ایجاد درآمد پایدار، تقویت اقتصاد خانواده‌های هنرمند و توسعه اقتصاد خلاق است و این دستاورد، نقش نمایشگاه‌ها را به‌عنوان پل ارتباطی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده بیش از پیش برجسته می‌کند.

او همچنین تأکید کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با برنامه‌ریزی هدفمند، حمایت از هنرمندان، توسعه بازارچه‌های دائمی و حضور مؤثر در نمایشگاه‌های ملی و منطقه‌ای، در مسیر تقویت جایگاه صنایع‌دستی استان و معرفی هویت فرهنگی هرمزگان گام برمی‌دارد.

رمجی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم برگزاری چنین رویدادهایی و افزایش حمایت‌ها، زمینه برای رونق بیشتر فروش، ایجاد اشتغال و معرفی هرچه گسترده‌تر صنایع‌دستی فاخر استان در سطح ملی و بین‌المللی فراهم شود.

