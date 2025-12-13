به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در نشست هم اندیشی فعالیتهای حفظ قرآن کریم، با تأکید بر جایگاه راهبردی بانوان در مکتب امام خمینی (ره) گفت: در نگاه حضرت امام، زن صرفاً یک مخاطب اجتماعی نیست، بلکه رهبر و راهبر تحولات فرهنگی و اجتماعی است و این نگاه، ریشه در اسلامشناسی احیاگر امام دارد.
وی با تبریک میلاد صدیقه طاهره سلاماللهعلیها افزود: نقش مادر و زن در تکفّل و تعالی یک جامعه سالم، نقشی بنیادین و سرنوشتساز است که از نهاد خانواده آغاز میشود و تا سطح جامعه امتداد مییابد؛ با این حال، عمق نگاه امام خمینی (ره) به جایگاه زن، همچنان نیازمند تبیین و واکاوی جدی است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه بانوان قرآنی میتوانند محور جریانسازی اجتماعی باشند، اظهار کرد: ما واقعاً زنان را رهبر میدانیم و این تعارف یا شعار نیست، بلکه یک نگاه راهبردی و تمدنی برآمده از مکتب امام (ره) است. بانوان فرهیخته قرآنی، بهویژه بانوان حافظ قرآن، ظرفیت عظیمی برای متلاطمکردن اقیانوس فرهنگی جامعه و شکلدهی به حرکتهای جامعهپرداز دارند.
نهضت حفظ قرآن، اداری و بروکراتیک شکل نمیگیرد
قمی تصریح کرد: تجربه نشان داده است که مسیرهای صرفاً اداری، بروکراتیک، استخدامی و بودجهمحور، راهحل اصلی تحقق نهضت حفظ و تدبر در قرآن نیست. سرمایه واقعی ما، مردم هستند و بهطور خاص، بانوانی که خود حامل و حافظ قرآن کریماند و از نور کتاب الهی بهرهمند شدهاند.
وی افزود: بانویی که حافظ قرآن است، و عمر خود را در تدبر قرآن کریم صرف کرده، یک سرمایه بزرگ اجتماعی به شمار میآید؛ هم از حیث ارزش ذاتی و هم از منظر نقشآفرینی در شرایط امروز. امروز جامعه ما درگیر نبردی پیچیده و چندلایه در عرصه تبلیغاتی، رسانهای و جنگ نرم است؛ نبردی بر سر ذهنها و دلها که نمیتوان در آن صرفاً رویکرد تدافعی داشت.
بانوان حافظ قرآن در خط مقدم جهاد تبیین
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر نقش قرآن در جهاد تبیین گفت: قرآن همواره نور و تبیان است و در این زمانه، مؤثرترین چراغ هدایت به شمار میآید. حافظ قرآن باید بتواند در بزنگاههای اجتماعی و رسانهای، آن آیه یا سورهای را که ناظر به مسئله روز است، بهدرستی و بهموقع وارد میدان تبیین کند.
قمی ادامه داد: در مکتب امام، حرکت اجتماعی باید جبههای و مردمی باشد. اگر پیشقراول و پیشران این حرکت، بانوان قرآنی و بهویژه بانوان حافظ قرآن باشند، نهضت حفظ قرآن میتواند به یک جریان تمدنساز تبدیل شود.
ضرورت ارتباط بانوان حافظ قرآن در جهان اسلام
وی با تأکید بر لزوم گسترش ارتباطات فراملی بانوان قرآنی خاطرنشان کرد: هیچ دلیلی ندارد ارتباط بانوان حافظ قرآن محدود به داخل کشور بماند. ارتباط فعال با بانوان قرآنی در جهان اسلام، یک ضرورت راهبردی است و میتواند به تقویت جبهه فرهنگی قرآن در سطح بینالمللی کمک کند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: مجموعههای حاکمیتی باید خود را خادم این نهضت بدانند. وظیفه دولت و دستگاههای حاکمیتی، رفع مانع، تسهیلگری و حمایت است؛ اما پیشران اصلی این حرکت، خلاقیت، ابتکار و نوآوری مردم و بهویژه بانوان قرآنی است.
خلاقیت بانوان قرآنی، موتور حرکت نهضت حفظ قرآن
قمی با اشاره به محدودیتهای مالی موجود تأکید کرد: نهضت واقعی با پول، ساختمان و تشکیلات اداری ساخته نمیشود. بضاعت هرچه هست باید با افتخار و اشتیاق به میدان بیاید، اما آنچه این حرکت را فراگیر و ماندگار میکند، ایمان، انگیزه و کنشگری مردمی است.
وی در پایان تصریح کرد: دارالقرآن و سازمان تبلیغات اسلامی خود را خادم بانوان قرآنی میدانند و انشاءالله با همفکری، ابتکار و پیگیری مشترک، نهضت مردمی حفظ قرآن با پرچمداری بانوان حافظ قرآن، به بهترین شکل پیش خواهد رفت.
