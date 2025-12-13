جشنواره علامه حلی برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصالح مازنی دبیر جشنواره علامه حلی با اشاره به ابعاد گسترده و زمان‌بر این رویداد علمی گفت: فرآیند برگزاری جشنواره شانزدهم علامه حلی و همچنین سومین دوره ارزیابی آثار پژوهشی اساتید، بیش از یک سال به طول انجامید و همین موضوع، حجم بالای فعالیت‌های اجرایی و علمی جشنواره را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه این دوره از جشنواره ویژگی‌های متمایزی داشته است، افزود: شانزدهمین جشنواره علامه حلی همزمان با فرارسیدن یک‌هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی (ص)، با تمرکز ویژه بر پژوهش‌های مرتبط با سیره نبوی برگزار شد. در جریان داوری آثار ارائه‌شده از سوی طلاب جوان، یک تحقیق پایانی به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.

دبیر جشنواره علامه حلی با اشاره به یکی از اتفاق‌های کم‌سابقه این دوره تصریح کرد: برای نخستین بار، دبیرخانه جشنواره از میان مراکز تخصصی انتخاب شد؛ اقدامی که پیش از این در تاریخ جشنواره سابقه نداشته و جزئیات آن در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

حجت‌الاسلام مازنی در تشریح آمار آثار ارسالی گفت: در این دوره بیش از ۱۱ هزار اثر در سامانه جشنواره به ثبت رسید. افزون بر این، آثار متعددی در حدود ۳۰۰ مدرسه‌ای که جشنواره مدرسه‌ای را برگزار کردند، مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از طی مراحل مختلف، به جشنواره‌های استانی راه یافت. در نهایت، ۷۱۵ اثر از مرحله استانی به بخش سراسری جشنواره راه پیدا کردند.

وی ادامه داد: آثار راه‌یافته به جشنواره سراسری در ۱۲ گروه علمی از جمله تفسیر و علوم قرآن، فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و منطق، تاریخ، اخلاق، علوم سیاسی و اجتماعی، اقتصاد و مدیریت و دیگر رشته‌ها بررسی شد. در مرحله ارزیابی اولیه، ۴۲۳ اثر کنار گذاشته شد و ۲۹۲ اثر واجد شرایط ورود به ارزیابی تفصیلی تشخیص داده شدند.

دبیر جشنواره علامه حلی اظهار کرد: این ۲۹۲ اثر توسط ارزیابان منتخب گروه‌های علمی بررسی شد و آثاری که حداقل ۸۰ امتیاز کسب کردند، وارد مرحله نهایی داوری شدند تا انتخاب آثار برتر با دقت و رعایت معیارهای علمی انجام شود.

حجت‌الاسلام مازنی با قدردانی از تلاش گروه‌های علمی دوازده‌گانه و داوران جشنواره گفت: در نهایت و با تأیید شورای علمی جشنواره، ۹۳ اثر به عنوان آثار برگزیده معرفی شد که ۴۹ اثر متعلق به طلاب جوان و ۴۴ اثر مربوط به اساتید بود.

وی درباره قالب آثار منتخب توضیح داد: از میان آثار برگزیده، ۶۴ اثر در قالب مقاله، ۱۹ اثر کتاب، ۷ پایان‌نامه و ۳ تحقیق پایانی ارائه شده است.

دبیر جشنواره علامه حلی در ادامه به توزیع جغرافیایی آثار طلاب جوان اشاره کرد و گفت: استان قم با ۳۱ اثر برگزیده بیشترین سهم را در این بخش داشت و استان‌های تهران، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مرکزی و یزد نیز هر کدام با یک اثر برگزیده در جشنواره حضور داشتند.

وی همچنین درباره آثار پژوهشی اساتید اظهار کرد: در این بخش، استان قم با ۱۳ اثر برگزیده در صدر قرار گرفت و پس از آن اصفهان با ۷ اثر، تهران با ۴ اثر و لرستان با ۳ اثر بیشترین سهم را داشتند. استان‌های ایلام، اردبیل و خوزستان نیز هر کدام دو اثر برگزیده ارائه کردند و چند استان دیگر از جمله آذربایجان شرقی، قزوین، البرز، بوشهر، سمنان، کرمان و مازندران هر کدام یک اثر برگزیده داشتند.

حجت‌الاسلام مازنی در پایان تأکید کرد: در مجموع و در دو بخش طلاب و اساتید، آثار برگزیده از ۲۱ استان کشور معرفی شدند که این موضوع بیانگر گستره ملی جشنواره و ظرفیت قابل توجه پژوهشی حوزه‌های علمیه در سراسر ایران است.