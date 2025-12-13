به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، نمایشگاه توانمندیهای نوین در مدیریت بحران همزمان با مانور «صلابت آذربایجان» و به یاد شهید مهدی زرتاجی، در شهر جدید شهریار تبریز برگزار شد.
در این رویداد، پژوهشکده رانشگرهای فضایی به نمایندگی از پژوهشگاه فضایی ایران، با ارائه مجموعهای از دستاوردها و توانمندیهای پژوهشگاه در حوزه مدیریت بحران حضور یافت و میزبان بازدید مسئولان ارشد کشوری و استانی بود. از جمله بازدیدکنندگان میتوان به سردار ساجدینیا رئیس سازمان و دبیر شورایعالی مدیریت بحران کشور، مهندس فرشی مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی، مهندس گرشاسبی فرماندار تبریز، مهندس امانی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی و هیأتهای همراه آنان اشاره کرد.
پژوهشکده رانشگرهای فضایی در این نمایشگاه با محوریت معرفی خدمات سنجش از دور در حوزه مدیریت بحران و تمرکز بر تصاویر ماهوارهای ملی خیام، همچنین ارائه خدمات ارتباطی بالن هوایی مقید، خدمات لجستیکی–امدادی پل سریعالنصب و خودرو ریکاوری حضور یافته و این بخشها با استقبال قابل توجه بازدیدکنندگان روبهرو شد.
