به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قناد صبح شنبه در مجمع عمومی انتخاب رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان گفت: این انتخابات بعد از ۱۰ ماه برگزار شد تا وضعیت ساختاری این هیئت استانی هم مشخص شود.

وی با بیان اینکه نتایج این انتخابات نشانگر آن است که رقابت نزدیک در این مجمع نشانگر برگزاری انتخابات آزاد است، گفت: اگر رقبای خود را در انجام کارها مشارکت دهیم، موفقیت‌های ما نسبت به گذشته بیشتر خواهد بود و اعتلای در کارها را به دنبال خواهد داشت.

قناد با بیان اینکه چون بعضی از فدراسیون‌ها به دلیل تعارض منافع، خانوادگی اداره می‌شد، وزیر ورزش و جوانان در این خصوص ورود کرده است، افزود: این هیئت در مجموع شامل ۸۸ رشته قهرمانی و همگانی در کشور می‌شود که باید نسبت به گذشته بیشتر به رشته‌های همگانی توجه شود.

سرپرست ورزش و جوانان استان با اشاره به ظرفیت‌های بکر کویری استان، گفت: خراسان جنوبی می‌تواند به قطب شنای کشور بر روی ماسه تبدیل شود که کارهای در این زمینه در بشرویه شروع شده است.

قناد ادامه داد: باید تمرکز بیشتر بر روی رشته‌های ورزشی در متن مردم باشد و هیئت‌های ورزشی هم باید شفاف عمل کنند.