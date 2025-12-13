ضرورت حمایت مسئولان برای گسترش رشته پروازی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ناطق نوری ظهر شنبه در مجمع انتخاب رئیس هیئت انجمنهای ورزشی خراسان جنوبی با بیان اینکه انتخابات سالم و آزادی برگزار شد، اظهار داشت: فدراسیون انجمنهای ورزشی، بزرگترین فدراسیون کشور با ۸۸ رشته ورزشی است که با ۳۰ ارگان در ارتباط است؛ لذا کار در این فدراسیون سخت و نیازمند کار تیمی است.
وی خاطرنشان کرد: پس از ۱۰ سال، کموکاستیهای این هیئت باید بهخوبی شناسایی شده باشد و رئیس جدید هیئت با همتی که خواهد داشت، آن را به بلوغ برساند.
ناطق نوری تصریح کرد: نیازی به فعالسازی همه کمیتههای زیرمجموعه این فدراسیون در استان نیست و تنها باید رشتههایی که زمینه فعال شدن در استان را دارند، احیا و تقویت شوند.
وی ادامه داد: در خراسان جنوبی، زمینه برای رشتههایی مانند دارت، جهتیابی، ورزشهای هوایی، سپکتاکرا، فوتبال دستی و سندبوردینگ وجود دارد که باید بیشتر روی آنها تمرکز شود.
رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی کشور با بیان اینکه شهرستان بشرویه یکی از قطبهای رشته سندبوردینگ (اسکی روی شن) در کشور است، افزود: باید از این ظرفیت بهخوبی برای گسترش گردشگری ورزشی استفاده شود.
وی با اشاره به فعالسازی سالانه چند رشته جدید گفت: کمیته سند بوردینگ و فدراسیون از هیئت استان در این زمینه حمایت خواهند کرد.
ناطق نوری با تأکید بر بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود از طریق کار تیمی و همدلی، اظهار داشت: شرایط نباید بهگونهای باشد که ورزشکاران رشته پروازی در قالب تیمهای استانهای دیگر فعالیت کنند که امیدواریم با حمایت استانداری و نمایندگان مجلس، اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.
وی در پایان گفت: ورزشکاران ما در سال جاری در رشتههای مختلف، با کسب مدال در رقابتهای آسیایی برای کشور افتخارآفرینی کردهاند.
