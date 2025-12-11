صنعتگران باید از تسهیلات بانکی با کارمزد پایین برخوردار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد عصر پنجشنبه در جمع فعالین اقتصادی کاشان با اشاره به انتخاب کاشان به عنوان شهر خلاق معماری جهان اظهار کرد: کاشان یکی از قطب‌های صنعتی و فرهنگی استان اصفهان است که دارای پتانسیل‌های فراوانی در عرصه‌های مختلف است.

وی یکی از مهمترین ظرفیت‌های این شهرستان را در توسعه گردشگری دانست و ابراز کرد: در این بین فعالین صنایع دستی کاشان باید به طور ویژه حمایت شوند و از این رو صندوق ویژه ای برای تولیدکنندگان صنایع دستی باید تشکیل شود.

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه منطقه کاشان بزرگترین قطب تولید فرش ماشینی ایران و دومین قطب در دنیا است، تصریح کرد: یکی از مهمترین مطالبات فعالین بخش صنعت کاشان حمایت‌های مالی از آن‌ها است و از این رو لازم است تا صنعتگران از تسهیلات بانکی با کارمزد پایین برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه کارگروه‌های رفع موانع تولید باید همت جدی در حل مشکل صنعتگران داشته باشند، گفت: البته لازم است در بخش صادرات و بازاریابی نیز از صنعتگران و فعالین این بخش بخصوص در صنعت فرش حمایت‌های لازم انجام شود.

جمالی نژاد یکی از ملزومات واحدهای صنعتی بخصوص در صنعت فرش را برندسازی دانست و افزود: حضور در نمایشگاه‌های مختلف داخلی و بین المللی می‌تواند بازارهای هدف مناسبی را برای فروش محصولات فراهم کند.

وی تسهیل فرآیندهای گمرکی را در افزایش صادرات ثبت رونق تولید مؤثر دانست و گفت: البته در کنار تمام این موضوعات فعالین صنعتی به خصوص دز صنعت بخش باید اهتمام جدی در ورود تکنولوژی به روز دنیا در تولیدات خود و بهبود کیفیت داشته باشند.

استاندار اصفهان با اشاره به لزوم بروکراسی اداری برای صنعتگران اظهار کرد: لازم است پنجره واحد مجوزهای صنعتی ایجاد تا فرآیندهای اداری برای فعالین صنعتی کوتاه‌تر شود.

وی با بیان اینکه صنعتگران کاشان و استان اصفهان باید با دیگر شهرها و استان‌های کشور تعامل داشته باشند، ابراز کرد: این مهم باعث ایجاد یک زنجیره یکپارچه و همچنین جذب سرمایه گذاری و در نهایت رونق تولید می‌شود.

جمالی نژاد با اشاره به اینکه صنعتگران لازم است محصولات خود را بر طبق استاندارهای زیست محیطی تولید کنند، تصریح کرد: از ادارات زیرساختی مانند برق و گاز می‌خواهیم تا برای رونق تولید طرح‌های ویژه ای را برای حمایت از صنعتگران داشته باشند.