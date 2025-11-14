واکنش رئیس جمهور کلمبیا به عملیات جدید پنتاگون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، همزمان با اعلام عملیات جدید پنتاگون برای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا، حملات آمریکا به کشتیهای مظنون به حمل مواد مخدر در دریای کارائیب را محکوم کرد.
پترو ضمن انتقاد شدید از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت: او فردی وحشی است و میخواهد ما را بترساند.
رئیس جمهور کلمبیا این احتمال را رد نکرد که برخی از کشتیهایی که در این حملات آسیب دیدهاند، با کارتلها مرتبط بودهاند.
او گفت: شاید مرتبط بوده باشند، شاید نه. ما نمیدانیم. طبق روند قانونی و رفتار متمدنانه با انسانها، باید آنها را توقیف و بازداشت کرد.
پترو قربانیان را «قایقرانان فقیری» توصیف کرد که توسط کارتلها استخدام شده بودند.
وی بیان کرد: وقتی یکی از آن موشکها میرسد، آن قایقران را میکشد. قاچاقچی مواد مخدر را نمیکشد.
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