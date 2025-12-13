  1. استانها
  2. خوزستان
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵

روانبخش: مصوبات سفر دولت باید منطبق بر مطالبات بخش خصوصی خوزستان باشد

اهواز – سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: پیشنهادها و مصوباتی که در سفر هیئت دولت مطرح می‌شود باید بر اساس مطالبات واقعی بنگاه‌های اقتصادی استان تدوین شود.

مهرام روانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: پیشنهاداتی که در سفر هیئت دولت مطرح می شود باید مورد درخواست بنگاه های اقتصادی باشد و مطابقت با قانون نیز رعایت شود، سپس با نگاه توسعه بخش خصوصی در خوزستان باید مطالبه گری درست انجام دهیم.

سرپرست اداره کل صمت خوزستان توسعه کمی و کیفی زیرساخت ها، حفاظت از بخش خصوصی در مقابل ناترازی های انرژی و ایجاد مشوق برای جذب سرمایه گذاران را از موضوعات مهم بخش صنعت در استان اعلام و عنوان کرد: تیم های کارشناسی مشخص شده تا بر این موضوعات کار کنند، نظرات مطرح و جمع بندی صورت گیرد که خروجی آن چند مصوبه اثرگذار در خوزستان باشد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی در خوزستان هنوز به جایگاه خود نرسیده، گفت: اگر قرار است اتفاقات مثبت رخ دهد بخش خصوصی باید به جایگاه خود برسد.

سرپرست اداره کل صمت خوزستان با تاکید بر توسعه زیرساخت ها در استان افزود: یکی از مشکلات بخش خصوصی مساله زیرساخت ها در همه بخش ها اعم از تولید، صنعت، معدن و تجارت است بنابراین باید برای این مسائل برنامه ریزی داشت تا فضای سرمایه گذاری در استان مهیا شود.

روانبخش به موضوع تامین انرژی اشاره کرد و گفت: در تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز مواجه هستیم لذا باید برنامه ریزی به گونه ای صورت گیرد که کمبود انرژی کمترین آسیب به بخش خصوصی را داشته باشد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر شرایط به گونه ای است که سرمایه گذار بین استان های شمالی، مرکزی و خوزستان هیچ امتیاز ویژه ای در استان ندارد لذا باید برای خوزستان امتیاز ویژه در نظر گرفته شود تا سرمایه گذار به سرمایه گذاری در استان ترغیب شود.

