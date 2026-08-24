به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری عصر امروز دوشنبه در جلسه شورای اداری خوزستان که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد ضمن تبریک هفته دولت بیان کرد: بین مردم، وحدت و انسجامی وجود دارد که باید آن را حفظ کرد و مقابل هر مسأله‌ای که وحدت و انسجام ما را خدشه‌دار می‌کند ایستاد.

وی با تأکید بر اینکه موضوع حمایت از واحدهای صنعتی یک واجب عینی است، افزود: واحدهای نیمه تعطیل یا راکدی در استان وجود دارند در حالی که یکی از راه های حل مشکل بیکاری کمک به این واحدهاست تا سرپا بایستند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر از گرانی رنج می برند، تصریح کرد: عوامل مختلف بر گرانی اثر دارد که یکی از آن ها عدم حمایت قانون در عرصه بازار است و برای مقابله با آن راهی جز برخورد قانونی وجود ندارد.

آیت الله حیدری ادامه داد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان در راستای مقابله با گرانفروشی ها اقداماتی را انجام می دهند اما به لحاظ کمی و کیفی با کمبود مواجه هستند که باید این مساله حل شود البته برای حل موضوع کیفی می توان از نیروهای جهادی استفاده کرد.

وی در پایان تاکید کرد: صنعت رنجور است و از درد عمیقی رنج می برد لذا باید کار را به افراد کاردان و قوی سپرد. در جنگ های ۱۲ و ۴۰ روزه نیروهای مسلح افتخار آفریدند و در کنار آن نیز صنعت دفاعی کشور آنقدر قوی عمل کرد که قدرت بزرگ دنیا را به چالش کشید لذا می توان کار را به این افراد سپرد.