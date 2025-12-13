آغاز ماراتن «حقیقت» و بیماری ۳ هنرمند؛ وقتی سینما مرغ عروسی و عزاست!

خبرگزاری مهر -گروه هنر-آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفتگانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویسها و گروههای خبری رسانهها به خود اختصاص میدهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذرهبین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل میشوند.
سینما با ارائه داستانهای جذاب، تصویرگریهای بصری و پیامهای فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاهها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکلگیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و میتواند در شکلدهی افکار، احساسات و نگرشها نقش بهسزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیشروی مخاطبان قرار دهیم.
پروژههایی که برای «فجر» آماده میشوند
آثاری که در هفته گذشته خبرهایی از آنها منتشر شد که شائبه حضورشان در فجر ۴۴ وجود دارد، عبارت هستند از فیلم سینمایی «دختر پریخانوم» به تهیهکنندگی و کارگردانی علیرضا معتمدی و با بازی مرضیه برومند و سها نیاستی، فیلم سینمایی «خاکستر خیال» به کارگردانی محمدرضا اصلانی با بازی اکبر زنجانپور، بانیپال شومون و رؤیا جاویدنیا، فیلم سینمایی «عروس چشمه» به کارگردانی فریدون نجفی و فیلم «دانههای انگور» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان با بازی پانتهآ پناهیها، پردیس پورعابدینی، صابر ابر و مسعود کرامتی از جمله این فیلمها بودند.
هنرمندانی که راهی بیمارستان شدند
وضعیت آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ کشور سبب شده بسیاری از مردم راهی بیمارستان شوند، در این میان هنرمندان نیز از این قاعده مستثنی نیستند و به دلایل مختلفی از جمله آلودگی هوا راهی بیمارستان شدند. در هفتهای که گذشت، خبر بیماری مسعود کیمیایی، هوشنگ مرادی کرمانی و مهرداد اسکویی منتشر شد.
مسعود کیمیایی کارگردان سینما این روزها به دلیل مشکل ریوی در بیمارستان بستری است و پس از ترخیص، فیلمبرداری فیلم جدیدش به نام «عشق در انفرادی» را آغاز میکند. کیمیایی حدود ۶ روز پیش به دلیل مشکلات تنفسی که بر اثر آلودگی هوا تشدید شده بود در بخش icu بستری شد که خوشبختانه اکنون به بخش منتقل شده و حال عمومیاش خوب است.
اما مهرداد اسکویی عکاس و مستندساز ایرانی، ضمن اعلام خبر انجام موفقیتآمیز دومین عمل جراحی خود در شهر فوژر فرانسه، وضعیت عمومیاش را مساعد توصیف کرد. طبق اظهارات وی، این جراحی که دومین عمل طی یازده ماه گذشته محسوب میشود، پس از حضور در جشنواره ایدفای آمستردام و به دلیل منع پزشکی برای پرواز به ایران، در فرانسه انجام گرفته است.
همچنین، هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده که روز یکشنبه در پی تشدید بیماری قلبی در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شده بود، روز پنجشنبه، با رایزنی گروهی از پزشکان متخصص و بهمنظور کار گذاشتن باتری در قفسه سینه، جراحی شد.
هومن مرادی کرمانی فرزند هوشنگ مرادی کرمانی گفت: پدرم عصر روز جمعه، ۲۱ آذر از بیمارستان مرخص شد. البته خود پدر هم میخواست زودتر از بیمارستان به خانه برود. الان دوره نقاهت را در منزل خواهد گذراند.
وقتی سینما مرغ عروسی و عزاست و همه به آن میتازند!
هفته گذشته، نشست خبری «پویش آب» و جایزه کتاب سال سینمای ایران با حضور همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما و رامتین شهبازی دبیر جایزه کتاب سینما برگزار شد. همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما در این نشست رسانهای درباره راه اندازی «پویش آب»، بازداشت هنرمندان، ماجرای پروانه ساخت، فیلمهای زیرزمینی و … صحبت کرد.
وی درباره دستگیری تعدادی از بازیگران گفت: ما امروز نامه سرگشاده ای به آقای اژهای رئیس قوه قضائیه نوشتیم و این مساله را مطرح کردیم. طبق پیگیریهای ما دستگیری بازیگران یک برنامه سیستماک نبود بلکه یک حرکت آتش به اختیار بود و تعدادی از دوستان بازیگر ما در یک مهمانی شخصی بازداشت میشوند. چیزی که متأسفانه در ادامه این مساله پیش میآید غمانگیز است. چرا وقتی بحث زمینخواری و اختلاس پیش میآید نام اسامی را اعلام نمیکنند اما به فاصله ۲ روز بعد از اتفاق یک رسانه رسمی نام بازیگران را اعلام کرد. متأسفانه یکی از خبرگزاریها با حضور ۲ خبرنگار تماماً اطلاعات غلط دادند و حیثیت بازیگر خانم و خانوادهاش را بردند. در این مورد باید اعلام جرم شود. با چه سند و مدرکی آبروی یک هنرمند را میبرند؟ من از سایتهای زرد گلایه ندارم اما از رسانههای رسمی درخواست دارم که یکسری مسائل را رعایت کنند. در این چند وقت یک هنرمند را مخبر اعلام کردند که حتی در خانواده و نزد همکارانش نیز بیآبرو شده است. اگر ۲ هفته بابت واکنش به این اتفاق صبر کردیم به این دلیل بود که ابعاد مختلف مساله را بررسی کنیم. تمام حرفهایی که آن خبرگزاری در آن برنامه مطرح کرد، دروغ محض است. سینما مرغ عروسی و عزا است و به راحتی به آن حمله میکنند اما قصد داریم که این مساله را پیگیری کنیم.
سینما بر مدار «حقیقت» / نکوداشتها و فیلمهای مستندی که پرمخاطب هستند
نوزدهمین جشنواره فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از نیمه هفته گذشته آغاز به کار کرد. فیلمهای مستند در جشنواره «سینماحقیقت» اغلب مورد اقبال مخاطبان قرار میگیرد. در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»، حالوهوایی پرشور و زنده بر فضای پردیس سینمایی ملت حاکم است. هیاهوی گفتگوها در لابی، صفهای طولانی پشت در سالنهای یک و دو و تبادل نظرهای داغ پس از نمایش فیلمها نشان میدهد که سینمای مستند، همچنان مخاطب مشتاق خود را دارد.
در این دوره، جشنواره «سینماحقیقت» بخش ایران و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را دارد که فیلمهای متعددی در آن به رقابت میپردازند که این بخش نیز یکی از نقاط مورد توجه علاقه مندان و کارشناسان سینمای مستند است.
در روزهای ابتدایی برگزاری این جشنواره، مراسم یادبود شهرام میراباقدم و آرش کوردسالی، ۲ فیلمساز فقید برگزار شد. در پایان این مراسم نیز فیلم «تهران ۹۹۵» اثر زندهیاد آرش کوردسالی و فیلم «آرامستان» اثر شهرام میراباقدم برای حاضران پخش شد.
همچنین، مراسم نکوداشت زندهیاد مهدی مسعودشاهی از مدیران فرهنگی سینمای ایران در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» برگزار شد. در این مراسم وصیتنامه وی نیز برای اولین بار قرائت شد.
ارد عطارپور کارگردان و تهیهکننده مستند با اشاره به فضای کاری غیررسمی و بیمنیت مسعودشاهی گفت: آقای مسعودشاهی مدیری بود که از منیت خودش گذشته بود. در مرکزی که دوستان اشاره کردند، او حتی اتاق جداگانهای نداشت؛ فقط یک سالن و یک میز گرد بود. حتی گاهی فیلمسازان تازهوارد، مسعودشاهی را نمیشناختند و از او به عنوان منشی کمک میخواستند تا درخواست خود را بنویسند.
ویم وندرس رئیس هیئت داوران جشنواره برلین شد
ویم وندرس فیلمساز برجسته آلمانی و یکی از چهرههای اصلی جریان سینمای نوین آلمان، ریاست هیئت داوران هفتادوششمین جشنواره فیلم برلین را برعهده خواهد گرفت.
وندِرس نیز در بیانیهای اعلام کرده است: «هرگز حتی از دور هم به این فکر نکرده بودم که رئیس هیأت داوران جشنواره در زادگاهم باشم تا وقتی که تریشا تاتل مدیر برلینانه از من خواست. این یک شیوه کاملاً تازه برای تماشای فیلمها در برلیناله خواهد بود؛ اینکه یکبار برای همیشه تمام فیلمهای بخش مسابقه را ببینم و درباره آن با گروهی از افراد باهوش و عاشق سینما عمیقاً بحث کنم. از این بهتر نمیشود! از تریشا برای دعوت به چنین تجربه نادری سپاسگزارم.»
قرار بازداشت پژمان جمشیدی نقض شد
در هفتهای که گذشت، خبر رسید قرار بازداشت پژمان جمشیدی نقض شده است. کامبیز برجاس وکیل مدافع جمشیدی در این مورد گفت: گواهی پزشکی قانونی موجود در پرونده مربوط به روزهای آغازین طرح شکایت است و پس از آن هیچیک از طرفین دوباره به پزشکی قانونی ارجاع نشدهاند؛ بنابراین اطلاعات پزشکی موجود همان دادههای اولیه پرونده است و هیچ سند جدیدی به آن اضافه نشده است. اگر در گواهی پزشکی قانونی یا سایر مستندات پرونده، دلیلی مبنی بر وقوع اتهامات ادعایی وجود داشت، دادگاه تجدیدنظر هرگز رأی بدوی را نقض نمیکرد. اما دادگاه با اشراف کامل بر نظریات پزشکی قانونی، رأی اولیه را نقض و قرار بازداشت را نیز فک کرد. پرونده یک مجموعه ادله ثابت دارد که تغییری در آن ایجاد نشده. اینطور نیست که یک طرف ادعایی مطرح کند و طرف دیگر چیزی متفاوت بگوید؛ در نهایت داور اصلی، یعنی دادگاه تجدیدنظر، با بررسی همان مدارک تعیین میکند که ادعاها درست است یا خیر. دادگاه تجدیدنظر در بخش صریحی از دادنامه اعلام کرده است که هیچ دلیل جدیدی که بتواند ادامه بازداشت جمشیدی را توجیه کند در پرونده حادث نشده است. بنابراین، دادگاه وفق قانون، مکلف به فک قرار بازداشت و نقض رأی بدوی بوده است.
همایون اسعدیان در نشست خبری ابتدای هفته خود، در پاسخ به سوالی درباره پرونده پژمان جمشیدی گفت که ماجرای پرونده پژمان جمشیدی شاکی خصوصی دارد و خانه سینما نمیتواند وارد شود.
نظر شما