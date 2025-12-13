به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد عبادیزاده در نشست ائمه جمعه استان هرمزگان که در حاشیه اجلاسیه سراسری کشور برگزار شد، با تاکید بر اهمیت برگزاری اجلاسیه استانی ائمه جمعه، اظهار کرد: اجلاسیه استانی باید فراتر از یک برنامه تشریفاتی بوده و به بستری برای همافزایی، هماندیشی و تصمیمسازی مؤثر در مواجهه با مسائل فرهنگی، اجتماعی و معیشتی استان تبدیل شود.
وی با اشاره به نقش راهبردی ائمه جمعه در هدایت فکری و فرهنگی جامعه بیان کرد: ائمه جمعه بهعنوان حلقه واسط میان مردم و حاکمیت، وظیفه دارند مسائل، مطالبات و دغدغههای واقعی مردم را بهدرستی شناسایی کرده و در قالب برنامههای منسجم و قابل اجرا پیگیری کنند؛ از اینرو اجلاسیه ائمه جمعه استان هرمزگان میتواند فرصتی مغتنم برای تبادل تجربیات موفق و ارائه راهکارهای بومی و کارآمد باشد.
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان با تاکید بر لزوم توجه به اقتضائات خاص استان گفت: هرمزگان دارای ظرفیتها و در عین حال چالشهای ویژهای در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی زیستمحیطی است که لازم است این موضوعات بهصورت تخصصی در اجلاسیه مورد بحث و بررسی قرار گیرد و خروجی آن به برنامههای عملیاتی منجر شود.
عبادیزاده انسجام گفتمانی، تقویت جبهه فرهنگی انقلاب و ارتقای کارآمدی تریبونهای نماز جمعه را از اهداف اصلی برگزاری این اجلاسیه برشمرد و خاطرنشان کرد: انتظار میرود با مشارکت فعال همه ائمه جمعه استان هرمزگان، اجلاسیه پیشِرو بتواند نقش مؤثری در تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش امید عمومی و ارتقای هماهنگی میان نهادهای فرهنگی و انقلابی استان ایفا کند.
نظر شما