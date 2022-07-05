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۱۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۷

شهریور ماه؛

شرکتهای دانش بنیان ایرانی به نمایشگاه تجهیزات پزشکی هند می روند

شرکتهای دانش بنیان ایرانی به نمایشگاه تجهیزات پزشکی هند می روند

پاویون اختصاصی شرکت‌های دانش‌بنیان ایران در نمایشگاه تجهیزات پزشکی و بیمارستانی هندوستان دایر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق نوآوری و شکوفایی، پاویون اختصاصی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی را در نمایشگاه سه‌روزه تجهیزات پزشکی و بیمارستانی‌ در دهلی، دایر می کند.

این نمایشگاه از ۲۶ تا ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود و طی آن شرکت‌های دانش بنیان با حمایت صندوق نوآوری و مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به ارائه محصولات و توانمندی‌های خود در قالب یک پاویون اختصاصی می‌پردازند.

این نمایشگاه در حوزه تجهیزات پزشکی و بیمارستانی برگزار می‌شود که همراه با نشست‌های B۲B و مذاکرات تجاری خواهد بود و شرکت‌های دانش بنیان ایرانی با حضور در این نمایشگاه به عرضه محصولات و توانمندی‌های خود در این حوزه‌ها می‌پردازند.

یکی از برنامه‌های صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به توسعه بازار صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از حضور شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه‌های دائمی‌خارجی و نیز حضور در نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی به دو صورت حضور مستقل و برپایی پاویون است.

کد مطلب 5530965

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