شرکتهای دانش بنیان ایرانی به نمایشگاه تجهیزات پزشکی هند می روند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق نوآوری و شکوفایی، پاویون اختصاصی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی را در نمایشگاه سه‌روزه تجهیزات پزشکی و بیمارستانی‌ در دهلی، دایر می کند.

این نمایشگاه از ۲۶ تا ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود و طی آن شرکت‌های دانش بنیان با حمایت صندوق نوآوری و مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به ارائه محصولات و توانمندی‌های خود در قالب یک پاویون اختصاصی می‌پردازند.

این نمایشگاه در حوزه تجهیزات پزشکی و بیمارستانی برگزار می‌شود که همراه با نشست‌های B۲B و مذاکرات تجاری خواهد بود و شرکت‌های دانش بنیان ایرانی با حضور در این نمایشگاه به عرضه محصولات و توانمندی‌های خود در این حوزه‌ها می‌پردازند.

یکی از برنامه‌های صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به توسعه بازار صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از حضور شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه‌های دائمی‌خارجی و نیز حضور در نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی به دو صورت حضور مستقل و برپایی پاویون است.