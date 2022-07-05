شرکتهای دانش بنیان ایرانی به نمایشگاه تجهیزات پزشکی هند می روند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق نوآوری و شکوفایی، پاویون اختصاصی شرکتهای دانشبنیان ایرانی را در نمایشگاه سهروزه تجهیزات پزشکی و بیمارستانی در دهلی، دایر می کند.
این نمایشگاه از ۲۶ تا ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱ برگزار میشود و طی آن شرکتهای دانش بنیان با حمایت صندوق نوآوری و مرکز تعاملات بینالمللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به ارائه محصولات و توانمندیهای خود در قالب یک پاویون اختصاصی میپردازند.
این نمایشگاه در حوزه تجهیزات پزشکی و بیمارستانی برگزار میشود که همراه با نشستهای B۲B و مذاکرات تجاری خواهد بود و شرکتهای دانش بنیان ایرانی با حضور در این نمایشگاه به عرضه محصولات و توانمندیهای خود در این حوزهها میپردازند.
یکی از برنامههای صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به توسعه بازار صادراتی شرکتهای دانشبنیان، حمایت از حضور شرکتهای دانش بنیان در نمایشگاههای دائمیخارجی و نیز حضور در نمایشگاههای معتبر بینالمللی به دو صورت حضور مستقل و برپایی پاویون است.
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