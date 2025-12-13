ارائه ۴۰۰ نیاز فناورانه صنعت نفت در نمایشگاه «تستا»

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرهنگ فصیحی امروز در حاشیه نمایشگاه تستا (تقاضای ساخت و تولید ایرانی) در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش این پارک در اتصال صنعت نفت به اکوسیستم نوآوری کشور، گفت: پارک صنعت نفت چند سالی است که به‌صورت فعال به اکوسیستم نوآوری کشور پیوسته و زمینه مشترکی میان صنعت نفت و زیست‌بوم نوآوری شکل داده است.

وی افزود: در حال حاضر پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت میزبان حدود ۱۵۰ واحد فناور و نوآور است و با تدبیری که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به کار گرفته، این پارک به محور تعریف مسئله و انتقال نیازهای فناورانه صنعت نفت برای شرکت‌ها و واحدهای فناور در سطح کشور تبدیل شده است.

رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت تصریح کرد: شرکت‌ها و واحدهای فناور می‌توانند از طریق تعریف دقیق و به‌موقع نیازهای صنعت نفت که از مسیر پارک اعلام می‌شود، برای رفع این نیازها اقدام کنند. حضور در نمایشگاه‌هایی مانند نمایشگاه «تستا» نیز دقیقاً با هدف تعریف مسئله و اعلام تقاضای فناوری از سوی صنعت نفت انجام می‌شود.

فصیحی ادامه داد: در این نمایشگاه، پارک صنعت نفت به نمایندگی از وزارت نفت پیام نیازهای فناورانه صنعت نفت کشور را به مجموعه‌های دانش‌بنیان منتقل می‌کند. در همین راستا، کتابچه‌ای شامل فهرست نیازهای فناورانه تهیه شده که هم نسخه فیزیکی و هم فایل آن در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد. در این کتابچه حدود ۴۰۰ نیاز فناورانه از سوی شرکت‌های اصلی صنعت نفت شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت‌های تابعه آنها احصا، به‌روزرسانی و ارائه شده است.

رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت افزود: علاوه بر انتشار این فهرست، در طول برگزاری نمایشگاه، رویدادهای اعلام نیاز و اعلام تقاضای فناوری برگزار می‌شود تا شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری که احساس توانمندی در پاسخ به این نیازها دارند، بتوانند از مسیر پارک وارد تعامل با صنعت نفت شوند.

فصیحی با اشاره به خدمات حمایتی پارک گفت: پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت مجموعه‌ای از خدمات را برای توانمندسازی شرکت‌ها ارائه می‌کند. شرکت‌هایی که از نظر فنی و مهندسی توانمند هستند اما در حوزه‌هایی مانند توسعه کسب‌وکار، اصول مذاکره، انعقاد قرارداد یا مدیریت ریسک با چالش مواجه‌اند، می‌توانند از خدمات پارک استفاده کنند.

وی افزود: این خدمات شامل کمک به اخذ استانداردهای لازم برای محصولات و خدمات، تسهیل تأمین مالی از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری و سایر نهادهای تأمین مالی کشور، ایجاد امکان استفاده از آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و زیرساخت‌های تخصصی و همچنین حمایت در مسیر دانش‌بنیان شدن شرکت‌هاست.

رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت تأکید کرد: ارائه این خدمات باعث می‌شود بهره‌برداران صنعت نفت با اطمینان بیشتری از ظرفیت شرکت‌های فناور استفاده کنند و از سوی دیگر، شرکت‌ها نیز بتوانند ارتباط مؤثرتری با مجموعه بزرگ صنعت نفت برقرار کنند.

فصیحی درباره نحوه ارزیابی و انتخاب شرکت‌ها برای رفع نیازهای صنعت نفت گفت: رویکرد غالب در این تعاملات مبتنی بر مدل B۲B است. تلاش می‌شود با برگزاری نشست‌های مشترک میان عرضه‌کنندگان فناوری و متقاضیان، آشنایی اولیه شکل بگیرد و در صورت اثبات توانمندی شرکت‌ها، مسیرهای مختلف همکاری فعال شود.

وی افزود: این مسیرها شامل قرار گرفتن شرکت‌ها در وندورلیست شرکت‌های نفتی، ایجاد ارتباط مستقیم از طریق پارک و در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، ایفای نقش واسط توسط پارک برای ارجاع کار به شرکت‌های فناور است.

رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت در پایان با اشاره به جایگاه حقوقی پارک گفت: پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وابسته به وزارت نفت فعالیت می‌کند. این تصمیم مهم وزارت علوم باعث شده ظرفیت‌های قانونی حمایت از فناوران در صنایع راهبردی کشور، به‌ویژه صنعت نفت، به‌صورت مؤثر به کار گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: اخیراً نیز وزارت علوم این امکان را فراهم کرده که پارک‌های دستگاهی بتوانند با حدود ۶۰ پارک علم و فناوری فعال کشور ارتباط برقرار کنند. این اقدام گام بزرگی در تقویت شبکه ملی نوآوری است و امیدواریم این حمایت‌ها تداوم یابد.

فصیحی با تأکید بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری در تقویت اکوسیستم نوآوری کشور گفت: هرچه پارک‌های فناوری در زیست‌بوم نوآوری کشور مؤثرتر عمل کنند، کمک جدی‌تری به رفع نیازهای صنایع راهبردی از جمله صنعت نفت خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر حدود دو هزار مجموعه فناور در پارک‌های علم و فناوری کشور در حوزه نفت و گاز فعالیت می‌کنند که می‌توان از ظرفیت آن‌ها برای پاسخ به نیازهای صنعت استفاده کرد. در مواردی که توان یک شرکت یا یک مرکز به‌تنهایی کافی نباشد، امکان تجمیع ظرفیت‌ها و تشکیل کنسرسیوم‌های فناورانه وجود دارد؛ چراکه بسیاری از نیازهای صنایع بزرگ مستلزم همکاری مجموعه‌ای از شرکت‌ها و توانمندی‌هاست.

رئیس پارک فناوری صنعت نفت تصریح کرد: این تجمیع توانمندی‌ها می‌تواند در بستر پارک و برای صنعت نفت انجام شود و همین موضوع یکی از مزیت‌های مهم پارک‌های فناوری در حل مسائل پیچیده صنعتی است.

فصیحی با اشاره به برنامه‌های پارک در جریان برگزاری نمایشگاه «تستا» گفت: در طول این رویداد، پنل‌های تخصصی متعددی برگزار می‌شود. یک پنل به‌طور اختصاصی به حوزه پالایش و پخش اختصاص دارد که در آن نیازمندی‌های صنعت پالایش از سوی شرکت‌های مربوطه به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان حاضر اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: پنل دیگری به حوزه شرکت ملی نفتکش و مسائل مرتبط با تأمین سوخت نفتکش‌ها اختصاص یافته و شرکت‌های فناور مرتبط برای حضور در این نشست دعوت شده‌اند. همچنین پنلی در حوزه صنعت گاز برگزار می‌شود که در آن نیازهای فناورانه شرکت ملی گاز ایران مطرح خواهد شد.

رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت با تأکید بر اهمیت رویدادهای «اعلام نیاز» یا «ریورس‌پیچ» گفت: ارزش این رویدادها در این است که برخلاف بسیاری از رویدادهای استارت‌آپی که صرفاً توانمندی‌ها را عرضه می‌کنند، در اینجا صنعت با بیان مستقیم نیازهای خود، فناوری‌ها را به سمت حل مسئله واقعی هدایت می‌کند که می‌تواند به ایجاد همکاری‌های مؤثر و پروژه‌های واقعی منجر شود.

فصیحی در پایان با اشاره به سابقه حضور پارک در این نمایشگاه خاطرنشان کرد: این نخستین حضور پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت در نمایشگاه «تستا» طی سال‌های اخیر است. البته در سال ۱۴۰۰ نیز حضور مؤثری داشتیم و امیدواریم این تعاملات به شکل مستمر ادامه پیدا کند.