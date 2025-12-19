هشدار مه صبحگاهی در محورهای استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر اعلام کرد: بر اساس هشدار سطح نارنجی هواشناسی، پدیده مه رقیق صبحگاهی به همراه افزایش رطوبت و کاهش دید افقی از اواخر وقت جمعه ۲۸ آذر آغاز شده و تا روز یکشنبه اول دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

در این اطلاعیه تاکید شده است که این شرایط جوی اغلب مناطق استان، جاده‌های کوهستانی و راه‌های مواصلاتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بوشهر از رانندگان و کاربران جاده‌ای خواست تمهیدات ایمنی نظیر مدیریت سرعت، رعایت فاصله طولی، توجه کامل به جلو، استفاده از چراغ‌های مه‌شکن و روشن نگه‌داشتن چراغ‌ها را برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی ناشی از کاهش دید افقی در نظر بگیرند.

گفتنی است هم‌وطنان می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها با سامانه ۲۴ ساعته ۱۴۱ تماس بگیرند.