استاندار اصفهان:نماز رمز پایداری انقلاب اسلامی و عامل اقتدار جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران و در حاشیه برگزاری سومین اجلاسیه نماز، با بیان اینکه نماز ستون اصلی هویت دینی و انقلابی جامعه به شمار می‌رود، اظهار کرد: نماز سرچشمه آرامش، بصیرت و استقامت است و جامعه‌ای که فرهنگ نماز در آن زنده باشد، در برابر تهدیدهای فرهنگی و جنگ شناختی دشمنان مقاوم خواهد بود.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران بر پایه ایمان، معنویت و اقامه شعائر دینی شکل گرفته و نماز همواره موتور محرک روحیه جهادی، ایثار و مقاومت در میدان‌های مختلف بوده است.

استاندار اصفهان با اشاره به جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسداری از دین و ارزش‌های معنوی عنوان کرد: سپاه نه‌تنها حافظ امنیت کشور است، بلکه پرچمدار ارزش‌های دینی و انقلابی به شمار می‌رود و اهتمام این نهاد به اقامه نماز، الگویی الهام‌بخش برای سایر دستگاه‌ها و نسل جوان است.

وی نماز را عاملی مؤثر در تقویت اخلاق، مسئولیت‌پذیری و سلامت اداری دانست و گفت: نماز انسان را به عدالت‌محوری، امانت‌داری و خدمت صادقانه سوق می‌دهد و جامعه‌ای که مدیران آن اهل نماز باشند، کمتر دچار فساد، تبعیض و بی‌انگیزگی خواهد شد.

جمالی‌نژاد با تأکید بر نقش نماز در جهاد تبیین بیان کرد: نماز پشتوانه‌ای معرفتی و روحی برای جهاد تبیین در برابر جنگ شناختی و عملیات روانی دشمن است و تقویت معنویت، شرط اصلی موفقیت در مقابله با تحریف‌ها محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نقش نماز در تربیت نسل جوان و انقلابی تصریح کرد: جوانانی که با نماز مأنوس هستند، آینده‌سازان متعهد و مسئول کشور خواهند بود و ترویج فرهنگ نماز، سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده نظام اسلامی است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه نماز صرفاً یک وظیفه فردی نیست بلکه مأموریتی اجتماعی و تمدن‌ساز است، گفت: همه دستگاه‌ها باید در عمل و نه فقط در شعار، به ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ نماز پایبند باشند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه خاطرنشان کرد: این اجلاسیه‌ها فرصتی ارزشمند برای بازخوانی نقش معنویت در پیشرفت، عزت و اقتدار کشور است و راه امنیت پایدار و آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی، از مسیر ایمان، نماز و معنویت می‌گذرد.