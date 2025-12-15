حسینی: یادمان ولایت جیرفت میزبان نمایشگاه کتاب وعلاقمندان به مطالعه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی، صبح دوشنبه در آئین افتتاح نمایشگاه کتاب جیرفت گفت: این نمایشگاه با عرضه بیش از ده هزار جلد کتاب در حوزه‌های متنوع فرهنگی و فکری به مدت یک ماه در محل یادمان ولایت جیرفت میزبان علاقه مندان به کتاب و مطالعه خواهد بود.

وی افزود: نمایشگاه کتاب جیرفت با هدف ترویج فرهنگ مطالعه تقویت سرانه کتابخوانی و دسترسی آسان عموم مردم به منابع مکتوب و متنوع فرهنگی در حال برگزاری است و تلاش شده است با تنوع موضوعی و محتوایی پاسخگوی نیازهای فکری و فرهنگی اقشار مختلف جامعه باشد.

وی اظهار داشت: نمایشگاه کتاب جیرفت با ارائه بیش از ده هزار جلد کتاب و حدود یکصد عنوان متنوع فعالیت خود را آغاز کرده و عناوین ارائه شده به صورت هفتگی و چرخشی به روز رسانی می‌شوند.

حسینی، افزود: در طول مدت برگزاری نمایشگاه کتاب‌های جدید و به روز به مجموعه اضافه خواهد شد تا مخاطبان با آثار متنوع و تازه نشر آشنا شوند و انگیزه حضور مستمر شهروندان در این رویداد فرهنگی تقویت گردد.

وی با اشاره به حوزه‌های محتوایی کتاب‌های عرضه شده گفت: آثار ارائه شده شامل ادبیات تاریخ و تاریخ ادبیات کودک و نوجوان روانشناسی معارف دینی و مذهبی بوده و سعی شده است برای گروه‌های سنی مختلف به ویژه خانواده‌ها و نسل نوجوان محتوای مناسب فراهم شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان بر اهمیت نهادینه سازی فرهنگ مطالعه از سنین پایین تأکید کرد و افزود: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت بنیان فرهنگی جامعه افزایش آگاهی عمومی و پیوند نسل جدید با کتاب و اندیشه ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای تعامل فرهنگی گفتگوی فکری و تقویت جریان دانایی در شهرستان جیرفت است و حمایت و استقبال مردم از این گونه برنامه‌ها مسیر توسعه فرهنگی منطقه را هموار خواهد ساخت.

گفتنی است، این نمایشگاه به مدت یک ماه دایراست و علاقه مندان می‌توانند همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۰ شب از آن بازدید کنند.