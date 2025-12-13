نوری: ۳.۵ میلیون تن نهاده دامی در بندر امام خمینی(ره) موجود است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری عصر امروز شنبه در جریان بازدید از اسکلههای تخلیه و بارگیری بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: این بندر محل ورود بخش عمدهای از نهادههای دامی و کالاهای اساسی کشور است و فعالیتها در آن با سرعت مطلوبی در حال انجام است.
وی با اشاره به مشکلات اخیر در حوزه ارز و فرآیندهای اداری گفت: با دستورات گرهگشای رؤسای قوا، هم در تأمین ارز و هم در صدور مجوزهای تخلیه و حمل، عملیات پهلوگیری و تخلیه کشتیها و انتقال بار به نقاط مختلف کشور با سرعت قابلتوجهی انجام میشود.
وزیر جهاد کشاورزی از وجود بیش از چهار میلیون تن کالای اساسی و نزدیک به ۳.۵ میلیون تن نهاده دامی در انبارها و کشتیهای در حال تخلیه در بندر امام خمینی خبر داد و تأکید کرد: این حجم نوید تولید پایدار و پررونق در صنعت دام و طیور کشور است و تولیدکنندگان بدون دغدغه نهاده مورد نیاز واحدهای خود را دریافت خواهند کرد.
نوری در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی توضیح داد: سهم ارز ترجیحی در قیمت تمامشده این کالاها غالباً کمتر از ۴۰ درصد است.
وی افزود: نهادههای دامی تحت نظارت شرکت پشتیبانی امور دام و دقیقاً با قیمت مصوب در سامانه بازارگاه توزیع میشوند و هیچ فرد یا نهادی حق دریافت حتی یک ریال بیش از نرخ مصوب از دامداران و مرغداران را ندارد.
