پویش «به احترام حضرت معصومه (س)» با ۴۹۶ پرونده صلح و سازش در قم

قم- رئیس کل دادگستری قم گفت: پویش «به احترام حضرت معصومه (س)» با ۴۹۶ فقره پرونده با دستیابی به سازش و توافق طرفین، به صورت مسالمت‌آمیز خاتمه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به برگزاری پویش «به احترام حضرت معصومه (س)» در استان قم اظهار کرد: این پویش با الهام از سیره کریمه اهل‌بیت حضرت فاطمه معصومه (س) و به‌منظور ترویج فرهنگ صلح، دوستی و حل مسالمت‌آمیز اختلافات در راستای منویات مقام معظم رهبری و تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه برگزار شد.

وی با اشاره به آمار قابل توجه حاصل از این پویش تصریح کرد: به یاری خداوند و شوراهای حل اختلاف استان و همچنین استقبال بسیار خوب مردم، در مجموع ۴۹۶ فقره پرونده با دستیابی به سازش و توافق طرفین، به صورت مسالمت‌آمیز خاتمه یافت که از این تعداد، ۵۴ فقره پرونده حقوقی و ۴۴۲ فقره پرونده کیفری بوده است.

رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به یکی از دستاوردهای برجسته این پویش گفت: در جریان این حرکت خداپسندانه، اقدام ارزشمند دیگری نیز به ثمر نشست، به‌طوری که با وساطت و پیگیری خستگی‌ناپذیر اعضای یکی از شوراهای حل اختلاف، پرونده یکی از زندانیان که به مدت ۹ ماه در حبس به سر می‌برد، مورد بررسی مجدد قرار گرفت و در نهایت با حصول سازش میان ایشان و طرف دیگر اختلاف، وی آزاد شد.

رئیس شورای قضائی استان قم در پایان با تأکید بر نقش محوری نهاد شورای حل اختلاف خاطرنشان کرد: این نتایج مبارک، گویای تأثیر مثبت، کارآمدی و ضرورت تداوم فعالیت‌های نهاد مردمی و ارزشمند شورای حل اختلاف در کاهش مرافعات قضائی، کاستن از بار دادگاه‌ها و تحقق هرچه بیشتر عدالت ترمیمی با محوریت رضایت، گذشت و آشتی است؛ این رویکرد، علاوه بر تسریع در فصل خصومت، به تحکیم بنیان خانواده و انسجام اجتماعی کمک شایانی می‌کند.

