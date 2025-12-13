  1. اقتصاد
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۱

کالابرگ سه دهک اول واریز شد

کالابرگ الکترونیکی با افزایش شارژ اعتبار از مبلغ ۵۰۰ به ۶۲۰ هزار تومان به ازای هر عضو خانوارِ دهک‌های یک تا سوم، واریز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین مرحله طرح کالابرگ الکترونیک با افزایش شارژ اعتبار از مبلغ ۵۰۰ به ۶۲۰ هزار تومان به ازای هر عضو خانوارِ دهک‌های یک تا سوم درآمدی، از امروز (۲۲ آذرماه) آغاز شد.

دهک‌های یک تا سه درآمدی می‌توانند از شارژ ۶۲۰ هزارتومانی خود که به ازای هر عضو خانوار به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود، ۱۱ قلم شیر و لبنیات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، حبوبات، برنج، ماکارونی، روغن، قند و شکر را از بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه متصل به طرح خریداری کنند.

در این طرح هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص وجود ندارد و در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت را خریدار پرداخت می‌کند. البته امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست.

اعتبار طرح تا پایان اسفند ۱۴۰۴ قابل استفاده است و همچنین مشمولان می‌توانند مانده اعتبار و مشاهده فروشگاه‌ها را با دانلود و نصب اپلیکیشن «شما» از بازار یا مایکت (نسخه وب نیز موجود است) یا کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* استعلام بگیرند.

از این پس، مانده اعتبار کالابرگ هر ماه از طریق پیامک سرشماره V.Refah برای سرپرستان خانوار ارسال می‌شود و مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ برای پاسخگویی به سؤالات مشمولان طرح آماده است.

    • حدیثه IR ۰۷:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      همش دروغه من دهک سه هستم هنوز موجودی کالابرگم صفره
    • IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      امیدواریم یارانه هم فقط به سه دهک اول تعلق گیرد.
    • ناسناس IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      چرا اینقد دروغ میگین من دهک 3 هستم هنوز کالابرگ برام شارژ نشده
    • م.ش IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      پس دهک سه که گفتن چرا شارژنشده سایت حمایتی هم چک شد دهک تغییری نکرده همون 3 بود لااقل درست اطلاع رسانی بشه
      • م ف IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
        منم دهک ۳ هستم واریز نشده لطفن مسئولین پیگیری کنید
    • عزتی IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      توروخدا پیگیری کنید دهک ۳ هستم کالابرگ واریز نشده
    • احمدی IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      بخدا از دیشب تا حالا استرس دارم رفتم کافینت دهک ۳ هستم تو رو خدا پیگیری کنید چند ماه منتظر کالابرگم واریز نشده
    • علی IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      ما هم دهک ۳هستیم هنوز واریز نشده
    • ظهیری IR ۰۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      چرا ما دهک‌۱تا۳هستیم اما برای ما واریز نشد
    • محمد IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      دهک 3عادی امروز24اذرهنوز شارژ نشده وخیلی ازمردم نصف ونیمه شارژ شدن.خانوار4نفره یارانه ای.3نفرش شارژ شده چرا به عموم اعلام نمیکنید شما چگونه اطلاع رسانی میکنید خبرنگاروظیفه اصلی اش پیگیری وگزارش ازمردم ومسئولین است لطفا پیگیری ازاین مدیران را به عموم ملت اعلام نمایید
      • ف.خ IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
        درسته برای ما هم که سه نفر هستم فقط ۱ تومن ریختن
    • ع.ع IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      تو رو به امام رضا پیگیری کنید هیچی نداریم دهک ۳ هستم بچم از دیروز گریه میکنه چرا واریز نمکین انقد رفتم مغازه ببینم شارژ شده مغازه دار کارتمو امتحان نمیکنه مسئولین پیگیری کنید
    • م.ش IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      نمیدونم مسخره کردن مارو یا سرکارگذاشتن یا اینکه از نداری ما رو گیر اوردن بابا ما دهک 3 هستیم چرا شارژ کالابرگ نشده اگر نمیخاین بدین لااقل مردونه بگید نمیدیم...
    • مینا IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      سلام چطور شارژ شده من سامانه حمایت هم رفتم دهک یک هستم هنوز شارژ نشده
    • احمدی IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      تو روخدا پیگیری کنید لطفن خواهش میکنم دهک ۳ هستیم هنوز کالابرگ واریز نشده
    • م.ش IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      عزیزان محترم خبرگزاری مهرنیوز خسته نباشین توروخدا شما که اهل رسانه هستید اینهمه پیام هم ملت دارن میذارن مبنی برعدم شارژ کالابرگ یه پیگیری بکنید شاید اون بالا یه نفر پیدابشه جواب بده بخدا داریم اذیت میشیم

