۲ فوتی و ۲ مصدوم درحادثه رانندگی شهرستان بستان آباد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا، روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: سانحه رانندگی برخورد تریلر و سواری روآ شامگاه امروز شنبه ۲۲ آذرماه ساعت ۱۹:۳۲، دو کیلومتر مانده به تیکمه‌داش و در محدوده سه‌راهی فولاد تیکمه‌داش رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ از پایگاه‌های تیکمه‌داش، بستان‌آباد و قره‌بابا به محل اعزام شدند و نیروهای اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات لازم درمانی و تریاژ مصدومان را انجام دادند.

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه در این حادثه ۲ نفر در محل جان خود را از دست دادند، تصریح کرد: ۲ مصدوم دیگر پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی استاد شهریار بستان‌آباد منتقل شدند.