به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: تجربه تاریخی تعامل حوزه‌های علمیه و مجلس نشان می‌دهد پژوهش‌های مرکز تحقیقات اسلامی همواره پشتوانه‌ای مستحکم برای قانونگذاری در کشور فراهم کرده است.



وی با اشاره به دیدار عبدالرزاق سنهوری، حقوق‌دان برجسته جهان عرب و نویسنده کتاب «الوسیط»، گفت: ایشان پس از مطالعه آثار شیخ انصاری در حوزه فقه اعتراف کرده بود که بسیاری از مبانی حقوقی وی در صورت آشنایی با این آثار دچار تحول می‌شد.



رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر پیشرو بودن حوزه‌های علمیه و نقش آن‌ها در تولید فکر، پاسخگویی به نیازهای نوپدید و پشتیبانی از نظام اسلامی تأکید کرده‌اند.



نهاوندی به سابقه تعامل حوزه و مجلس اشاره کرد و افزود: بررسی طرح‌ها و لوایح از منظر فقهی سابقه‌ای طولانی دارد و به دوره‌های اول و دوم مجلس بازمی‌گردد که در آن زمان مرحوم آیت‌الله یزدی با تشکیل کمیته‌ای علمی در قم متشکل از بزرگان حوزه، زمینه بررسی غیررسمی متون قانونی و ارائه نتایج کارشناسی به مجلس را فراهم کردند.



وی با بیان رشد چشمگیر فعالیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: میزان اثرگذاری و فعالیت‌های مرکز نسبت به گذشته بیش از ۳۷۰ درصد افزایش یافته و حضور آن در کمیسیون‌های تخصصی دو برابر شده است که این موفقیت نتیجه تلاش مستمر پژوهشگران و تمرکز بر پژوهش‌های مسئله‌محور و کاربردی است.



رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در پایان افزود: این رویداد فرصتی برای ارج نهادن به تلاش‌های علمی و پژوهشی تیم‌های فعال مرکز و تأکید بر اهمیت استمرار مسیر پژوهشی و تقویتی در حوزه قانونگذاری دینی بود و نشان‌دهنده عزم جدی مرکز و نهادهای مرتبط در تقویت بنیادهای فقهی و حقوقی نظام قانونگذاری کشور است.



در این مراسم که با حضور آیت‌الله شب‌زنده‌دار عضو شورای فقهای شورای نگهبان و دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه، اساتید، پژوهشگران و نمایندگان مجلس برگزار شد، از برخی پژوهشگران مرکز تجلیل شد و سه اثر علمی شامل کتاب تأملات فقهی و تقنینی در حکمرانی آب، کتاب حکمرانی دینی و تنظیم‌گری در مسائل اساسی معاصر و کتاب مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون رونمایی شد.